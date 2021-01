Nainen yritti huitoa pöydälle hypännyttä kissaa pois, mutta osuikin epäonnekseen vesimukiin, jonka kuuma sisältö kaatui hänen tyttärensä päälle.

Nuoren äidin tarkoituksena oli nauttia teehetkestä. Hän keitti veden vedenkeittimellä, ja kaatoi veden isoon kuppiin.

Tämän jälkeen äiti istui hyvin pienen ruokapöydän äärelle. Äiti nosti jalat pöydälle ja räpläsi käsissään ollutta puhelinta. Äiti oli asunnossa 1-vuotiaan tyttärensä sekä kissanpennun kanssa.

Tytär oli pelkissä vaipoissa, ja kuljeskeli äidin jalkojen juurella. Yhtäkkiä kissanpentu loikkasi ruokapöydälle. Äiti yritti huitaista kissaa pois, mutta epäonnekseen hän osui pöydällä olleeseen vesimukiin. Tulikuumaa vettä kaatui lapsen hartioihin, niskaan, selkään ja hieman myös reisille. Äiti veti itkuisen lapsen kylpyhuoneeseen, ja suihkutti tätä kylmällä vedellä.

Äiti soitti hätäkeskukseen, ja lapsi vietiin ambulanssilla sairaalaan. Lapsi oli hetken teho-osastolla. Lääkärien mukaan 24 prosenttia kehon pinta-alasta oli toisen asteen palovammoja.

Lapsen onneksi palovammat parantuivat erinomaisesti, ja uutta ihoa on kasvanut. Asiasta alkoi myös poliisitutkinta, ja syyttäjä vaati äidille rangaistusta vammantuottamuksesta. Äiti myönsi tapahtumien kuvaukset, mutta hän kiisti syytteen, koska hänen mukaansa kyse oli tapaturmasta, josta ei kuuluisi rangaista.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kuitenkin naisen vammantuottamuksesta 40 päiväsakkoon, joka teki äidin tuloilla 1 400 euroa.

– (Nainen) on rikkonut olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta ja aiheuttanut huolimattomalla menettelyllään lapselle kipua ja vaikeita palovammoja. (Naisella) on ollut tosiasialliset mahdollisuudet havaita, että tilanne pöydän ääressä oli riskialtis jo ennen kissan hyppäämistä pöydälle, ja hänellä on ollut myös kyky toimia toisin, Helsingin käräjäoikeus totesi.

Äiti joutuu maksamaan lapselleen myös 15 000 euron korvaukset kivusta, särystä sekä kosmeettisesta haitasta.

Välikohtaus tapahtui Helsingissä vuoden 2018 elokuussa, jolloin äiti oli 20-vuotias. Nykyään hän on 22-vuotias. Helsingin käräjäoikeuden viime kuussa antama tuomio on lainvoimainen.