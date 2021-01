Näin moni Suomessa on saanut korona­rokotteen, nousua eilisestä yli 6 000 annosta – katso oman alueesi tilanne

Suomessa on viimeisimpien tietojen mukaan rokotettu yli 62 000 ihmistä.

THL päivittää Suomen rokotustilannetta päivittäin. Keskiviikkona 20. tammikuuta Suomessa on tilastoitu annetuksi yhteensä 62 061 koronarokotusta. Nousua eilisestä on yli 6 000 annosta. Tilastoinnissa on viiveitä, minkä vuoksi todellinen annettujen koronarokoteannosten määrä voi olla selvästi suurempi.

Henkilön katsotaan saaneen rokote, jos hänellä on vähintään yksi rokotustapahtuma rokotusrekisterissä.

Eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, kaikkiaan 16 759 ihmiselle. Kasvua eilisestä on yli 1 200 annosta.

Toiseksi eniten rokotteita on annettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, yhteensä 5 922. Kolmanneksi eniten rokotteita on annettu Varsinais-Suomessa, jossa on rokotettu 5 616 annosta.

Vähiten on rokotettu Ahvenanmaalla, jossa annoksia on annettu 459 kappaletta.

Ikäryhmittäin eniten annoksia on annettu 50–59-vuotiaille. Seuraavaksi eniten 40–49-vuotiaille.

Sairaanhoitopiiri Rokotteen saaneet (henkilöä)

Kaikki 62 061

Ahvenanmaa 459

Etelä-Karjalan SHP 2 032

Etelä-Pohjanmaan SHP 1 677

Etelä-Savon SHP 3 425

Helsingin ja Uudenmaan SHP 16 759

Itä-Savon SHP 1 028

Kainuun SHP 1 283

Kanta-Hämeen SHP 1 336

Keski-Pohjanmaan SHP 868

Keski-Suomen SHP 1 600

Kymenlaakson SHP 2 347

Länsi-Pohjan SHP 778

Lapin SHP 1 703

Päijät-Hämeen SHP 1 358

Pirkanmaan SHP 5 922

Pohjois-Karjalan SHP 2 946

Pohjois-Pohjanmaan SHP 5 409

Pohjois-Savon SHP 2 743

Satakunnan SHP 1 838

Vaasan SHP 934

Varsinais-Suomen SHP 5 616

Lähde: THL