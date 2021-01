Tämä on Suomen koronatilanne nyt – THL:n Mika Salminen: ”Epidemia on tavallaan hallinnassa, mutta tilanne ei ole ohi”

Suomessa raportoitiin tiistaina 217 tartuntaa. Koronaluvut ovat vakiintuneet verrattaen matalalle tasolle viime aikoina.

Suomessa raportoitiin tiistaina 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta ja 217 uutta tartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 141 ihmistä, joista tehohoidossa on 24.

Uudet tartuntamäärät ovat olleet viime päivinä maltillisia verrattuna marras-joulukuuhun, jolloin tartuntamäärät kasvoivat huolestuttavasti. THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan suunta on hyvä.

– Epidemiatilanne on tällä hetkellä tavallaan hallinnassa. Tavoite on vähintään pysyä tässä tilassa tai mennä alaspäin. Niin hyvin epidemia ei kuitenkaan ole kontrollissa, että voisimme sanoa tilanteen olevan ohi. Varovaisuus on tarpeen niin kauan kuin on talvi tai kunnes suuri osa väestöstä on rokotettu. Riski epidemian kiihtymiselle on olemassa, Salminen sanoo Ilta-Sanomille.

Edellisten kahden viikon aikana on todettu 3 504 tartuntaa, mikä on kolme tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koko pandemian aikana tartuntoja on todettu Suomessa yhteensä 40 722. Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu tähän mennessä yhteensä 633.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on tähän mennessä todettu yhteensä 86. Niistä 80 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä ja kuusi Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.

Edellisten kahden viikon aikana eniten koronatartuntoja asukaslukuun nähden on todettu Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Varsinais-Suomen sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Vähiten tartuntoja on puolestaan Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä.

Koronarokotteen saaneita on THL:n mukaan tällä hetkellä melkein 56 000.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet ehdotti koronavirusrokotteen tehosteannoksen puolittamista rokotteiden saatavuusongelman helpottamiseksi, kertoo Helsingin Sanomat.

– Puolustusvaste nousee tehokkaasti pienemmälläkin rokoteannoksella, ja nyt olisi keskeistä saada suojattua kaikki hoivakotien asukkaat, jotta kuolleisuus koronatautiin saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä, Rämet sanoo lehdelle.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek pitää Rämetin ehdotusta järkevänä vaihtoehtona rokotepulan ratkaisemiseksi.

– Se on ihan fiksu ajatus, ja sitä voidaan harkita, mutta tarvitaan tutkimusta ennen kuin sitä voidaan laajasti ryhtyä suosittelemaan, Nohynek sanoo HS:lle.

Ulkomailta tuodut koronatartunnat lisääntyvät Varsinais-Suomessa, jossa alkuvuoden koronatartunnoista 15–20 prosenttia on peräisin ulkomailta.

– Viikolla 2 testeissä ilmeni 36 ulkomailta tuotua tartuntaa. Kaikkiaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu seitsemän koronaviruksen muunnosta. Rajojen ulkopuolelta tuodut tartunnat ovat merkittävä epidemian moottori, ja varianttien myötä epidemian laajenemisen uhka on suuri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Turun lukuja nostavat rajatestausten yhteydessä ilmi tulleet koronatapaukset, vaikka testatut eivät ole jääneet Turkuun tai ole kirjoilla kunnassa.

Sen sijaan lähipiiristä ja samasta taloudesta saatujen tartuntojen määrät ovat alueella lievässä laskusuunnassa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (Tays) tiedotteen mukaan edelleen kiihtymisvaiheessa ja parhaillaan hiukan epävakaa. Kuluneen viikon jäljitetyt tartunnat ovat pääosin peräisin ulkomailta ja ravintoloista.

Terveydenhuollon kuormitus on edelleen matala. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä piti paikalliset suositukset tiistaina ennallaan, mutta tarkensi lasten ja nuorten harrastustoiminnan linjauksia.

Pirkanmaalla koronan ilmaantuvuus on kahden edeltävän viikon perusteella 43 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden. Positiivisten tartuntojen prosenttiosuus Fimlabissa testatuista oli viime viikolla 2,1 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi 19.1. kokouksessaan, että koronaepidemia on palautunut alueella leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Tartuntamäärät ovat säilyneet kuluneella viikolla laskusuunnassa ja tilanne on suuressa osassa maakuntaa rauhallinen. Ainoastaan Oulun kaupungin alueella leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät vielä ilmaantuvuusluvun osalta.

Nyt todetut tartunnat ovat lähtöisin pääasiassa perhepiiristä ja kaveriporukoiden tapaamisista, jonkin verran on ollut myös työpaikoilta saatuja tartuntoja. Tartunnat on pystytty pääasiassa jäljittämään ja tartuntaketjut on saatu hallintaan.

Noin 60 prosenttia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin uusista koronatartunnoista on peräisi Ruotsin puolelta. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jyri J. Taskilan mielestä Haaparannan reissuissa on nyt olemassa merkittävä tartuntariski.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu neljä uutta koronavirustapausta eilisen jälkeen. Valtaosa näistä liittyy rajan ylitse tapahtuvaan kanssakäymiseen.

– Haaparannalla vierailu tai asiointi kaupoissa on tällä hetkellä merkittävä riski tartunnan saamisen kannalta. Viime viikon tartunnoista 60 prosenttia oli peräisin Ruotsin puolelta. 13 prosenttia oli lisäksi jatkotartuntoja rajan yli tulleesta tartunnasta. 13 prosenttia tartunnoista oli peräisin Oulusta, Taskila selvittää.

Länsi-Pohjassa oli viime viikolla 15 uutta tapausta. Kaikkiaan tapauksia on ollut 414.