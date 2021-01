THL:n Mika Salminen kiittää kaikkia suomalaisia

THL:n Mika Salminen on tyytyväinen siitä, ettei koronaepidemia ole kiihtynyt Suomessa. Riski on kuitenkin yhä olemassa.

Suomen päivittäiset koronatartuntaluvut ovat tasaantuneet ja joulukuun huipuista on tultu selvästi alaspäin.

Tiistaina Suomessa raportoitiin 217 uutta tartuntaa, kun pahimmillaan joulukuun alussa tartuntaluvut olivat tuplasti suurempia. Esimerkiksi Helsingissä uusia tartuntoja raportoitiin tiistaina vain 28 kappaletta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen mukaan tämä on erinomainen uutinen.

– Suunta on hyvä. Paljon parempi kuin monissa maissa, jossa epidemia kiihtyy täyttä vauhtia, Salminen sanoo.

– Vielä tässä vaiheessa tilastoja täytyy kuitenkin tulkita varovaisesti, hän jatkaa.

Salminen haluaa kiittää suomalaisia rajoitusten tunnollisesta noudattamisesta. Marras-joulukuussa huolestuttavalta näyttäneet koronatilanteet pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa on saatu kohtuullisesti hallintaan, vaikka takana ovat joulun ja uudenvuoden pyhät.

– Nyt on jo mennyt sen verran aikaa, että pyhien vaikutusten luulisi jo näkyvän. Jos seuraavan viikon aikana ei tule piikkiä, selvisimme joulusta ilman epidemian kiihtymistä. Ilmeisesti neuvoja on noudatettu, eikä ihmisiä ole tavattu liikaa ja liian suurissa porukoissa. Siitä täytyy kiittää kaikkia suomalaisia ja myös päättäjiä, Salminen sanoo.

Onko Suomen epidemiatilanne nyt siis hallinnassa?

– Epidemiatilanne on tällä hetkellä tavallaan hallinnassa. Tavoite on vähintään pysyä tässä tilassa tai mennä alaspäin. Niin hyvin epidemia ei kuitenkaan ole kontrollissa, että voisimme sanoa tilanteen olevan ohi. Varovaisuus on tarpeen niin kauan kuin on talvi tai kunnes suuri osa väestöstä on rokotettu. Riski epidemian kiihtymiselle on olemassa, Salminen sanoo.

Muuntovirukset ovat tuoneet mukanaan uuden uhkakuvan. Hallitus neuvottelee perjantaina jopa mahdollisista uusista rajoituksista.

Salmisen mukaan Suomessa ei toistaiseksi ole suoria merkkejä siitä, että muuntovirus olisi päässyt laajalti leviämään väestössä.

– Tosin sitä ei voida sanoa varmaksi, sillä emme pysty analysoimaan kaikkia positiivisia koronanäytteitä nykyisellä kapasiteetilla. Kapasiteettia pyritään koko ajan lisäämään, Salminen sanoo.

Tiistain tietojen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 86 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta. Salmisen mukaan Suomessa on virusmuunnoksen varalta tutkittu eli sekvensoitu noin parituhatta positiivista koronanäytettä.

Suurin uhkakuva ovat ulkomailta tulevat virusmuunnostapaukset, joten kaikki rajalta löytyvät positiiviset koronanäytteet sekvensoidaan.

– Muuntovirukset ovat yksi syy lisää sille, miksi rajoituksia ja varovaisuutta täytyy edelleen noudattaa. Hyvä uutinen on se, että hyvin noudatettuina rajoitustoimet purevat muuntovirukseenkin, Salminen sanoo.