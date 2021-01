Tornio ja Haaparanta osoittavat, että vapaaehtoisuus ei riitä, vaan välillä tarvitaan tiukkoja rajoitustoimia epidemian leimahtamisen estämiseksi, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Kuka väittää, että 12–1 on tasapeli? Omaa joukkuetta toki moni kannattaa sen verran vahvasti, että tulkitsee parin maalin tappionkin melkein tasuriksi etenkin, kun tuomari oli väärässä ja akillesjänne oli kuin tulessa. Mutta 12–1. Se on eri asia. Se ei käänny tasapeliksi selvässä päässä millään, jos kyse on urheilusta.

Kun kyse on epidemiasta, tilanne muuttuu.

Haaparanta Ruotsin puolella ja Tornio Suomen puolella ovat käytännössä samaa kaupunkia, jonka halkaisee keskeltä joki, joka toimii myös valtakuntien rajana. Torniosta kuljetaan töissä ja kaupassa Haaparannassa ja päinvastoin.

Haaparannan koululaisista enemmistö puhuu äidinkielenään suomea.

Yksi iso ero Haaparannan ja Tornion välillä juuri nyt on. Torniossa koronan ilmaantuvuusluku on 109. Se tarkoittaa, että laskennallista sataa tuhatta asukasta kohden Torniossa on todettu 109 koronatartuntaa 14 viime vuorokauden aikana.

Haaparannan ilmaantuvuusluku on yli 1300. Se on noin 12-kertainen Tornion ilmaantuvuuslukuun verrattuna.

Kun kyseessä on käytännössä yksi ja sama kaupunki, jossa toisella laidalla noudatetaan tiukempaa koronalinjaa ja toisella laidalla löysempää, voisi kuvitella, että jokainen päätyy samaan johtopäätökseen: tiukempi koronalinja tuottaa tulosta.

Ei. Ei vaan. Meillä on yhä itsensä jalustalle nostaneita kulkutautien suosijoita, joiden mielestä Ruotsin koronalinja on ollut valtavan fiksu. He löytävät selityksen tartuntojen erolle vaikka kansanrunoudesta, mutta sitä he eivät myönnä, että tiukemmasta linjasta olisi ollut mitään hyötyä.

Sama väki, tai ainakin osa heistä, epäilee paitsi koronarokotusten tarpeellisuutta myös niiden turvallisuutta. Koulutustaustasta riippumatta he kykenevät paremmin arvioimaan rokotetta kuin asiantuntijat eri puolilla maailmaa.

” Rokote on taudin nujertamisessa välttämätön.

Useat heistä osaavat esittää asiansa sujuvasti. He siteeraavat erilaisia huuhaa-maakareita, joilla on komeat tittelit. He linkittävät youtube-videoita, joissa joku itsensä asiantuntijaksi ylentänyt helppoheikki teeskentelee tutkijaa ja väittää, että korona on huijausta ja ihmiskunta on reptiliaanien eli liskoihmisten kaappaama.

Ei ole ihme, jos monella muullakin alkaa kuva hämärtyä.

Siksi on tarpeen kerrata perusasiat: korona on vaarallinen tauti, joka leviää helposti. Tautia voi torjua pitämällä huolta hygieniasta, käyttämällä maskeja ja välttämällä lähikontakteja muiden kanssa.

Vapaaehtoisuus ei riitä, vaan välillä tarvitaan tiukkoja rajoitustoimia epidemian leimahtamisen estämiseksi.

Rokote on taudin nujertamisessa välttämätön.

Höynäyttäjille kannattaisi nauraa, mutta asia on liian vakava. Viisainta on sulkea silmänsä ja korvansa valeiltaan ja keskittyä olennaiseen. Kyllä se siitä.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

