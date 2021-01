Eniten rokotteen saaneita henkilöitä on Hus-alueella.

Suomessa koronarokotteen saaneita on tällä hetkellä melkein 56 000, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Eniten rokotteen saaneita on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa luku on yli 15 000. Seuraavaksi eniten rokotteita on annettu Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Ikäryhmissä eniten on rokotettu 50–59-vuotiaita, toiseksi eniten 40–49-vuotiaita ja kolmanneksi eniten 30–39-vuotiaita.

Ihminen kirjautuu THL:n rokotetilastoon silloin, kun hän on saanut ensimmäisen rokotteen. Toisen rokoteannoksen saamista ei erikseen kirjata.