Poliisi pääsi salakuljetusorganisaation jäljille alkukesästä 2020.

Poliisi kertoo saaneensa valmiiksi laajan esitutkinnan Hollannista Suomeen suuntautuneesta huumausainekaupasta. Keskusrikospoliisin (KRP) ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen tutkimaan rikoskokonaisuuteen on liittynyt kokaiinin salakuljetusta Hollannista Suomeen ja sen levitystä Turun ja Helsingin seuduille.

Poliisin tiedotteen mukaan salakuljetusorganisaation jäljille päästiin alkukesästä 2020. Rajavartiolaitos profiloi poliisin tietojen perusteella kaksi hollantilaismiestä mahdollisiksi huumeiden salakuljettajiksi.

Poliisi sai selvitettyä, että epäillyt majoittuivat Helsingin keskustassa hotelliin. Poliisi teki epäiltyjen käyttämiin hotellihuoneisiin kotietsinnän, jossa takavarikoitiin 380 grammaa kokaiinia. Huumeet oli salakuljetettu Suomeen kehonsisäisesti.

Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen KRP:stä painottaa tekotavan vaarallisuutta.

– Kehonsisäisesti kun kuljetetaan huumausaineita, voi päästä helposti hengestään. Poliisi haluaa tuoda sen esille, jotta kukaan ei lähtisi tuohon tekotapaan, siinä seuraukset voivat olla aika fataalit, Lahtinen sanoo.

Poliisi: Toimintaa oltiin laajentamassa

Kokaiinitakavarikosta käynnistyi esitutkinta, jossa poliisi on selvittänyt neljä aiempaa huumeiden maahantuontikertaa vuosien 2019–2020 aikana.

Esitutkinnan perusteella hollantilaisten epäillään aloittaneen huumeiden levityksen netissä luodun kontaktin avulla Turun seudulla. Alueelta oli vuokrattu varastoja pitkäaikaiskäyttöön.

Poliisin mukaan epäillyt olivat aloittamassa huumeiden levitystä pääkaupunkiseudulle ja tehneet kokaiinin säilytystä varten pitkäaikaisen vuokrasopimuksen varastotiloihin Helsingissä.

Lisäksi esitutkinnassa on selvitetty huumeiden levitystä Suomessa. Myös suomalaisten epäiltyjen johtamiin huumeiden levitysorganisaatioihin Turussa ja Helsingissä on poliisin mukaan puututtu.

Noin 225 000-250 000 euron rikoshyöty

Esitutkinnan perusteella kokaiinia on tuotu vuoden aikana maahan noin 2 100 grammaa.

Lahtisen mukaan tutkintavankeudessa on tällä hetkellä neljä ihmistä, joista kolme on vähän yli 20-vuotiaita hollantilaismiehiä ja yksi suomalainen Turun seudulta. Lisäksi pidätettynä tai kiinni otettuna on ollut viisi muuta ihmistä.

Poliisi on takavarikoinut kokaiinia noin 400 grammaa, käteistä rahaa noin 35 000 euroa, vähäisen määrän amfetamiinia ja muita huumausaineita sekä kymmeniä lääkepillereitä.

Rikoksilla on hankittu noin 225 000–250 000 euron rikoshyöty, poliisi arvioi tiedotteen mukaan.

Lahtinen toteaa, että tapaus on poliisin näkökulmasta merkittävä.

– Siinä oli viitteitä, että tämä olisi levinnyt vielä isommaksi, jos poliisi ei olisi päässyt väliin, hän sanoo.

Epäilty rikoskokonaisuus siirtyi tänään tiistaina syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.