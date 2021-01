Satu Hassin puoliso on kuollut – kertoo IS:lle kuolemaan johtaneesta sairaudesta, joka havaittiin vasta viime kesänä

Satu Hassi julkaisi maanantai-iltana surullisen ja koskettavan Facebook-kirjoituksen. Hassi kertoo IS:lle tarkemmin puolisonsa kuolemasta.

Vihreiden kansanedustaja, kirjailija Satu Hassi kertoo puolisonsa, fyysikko Jukka Valjakan kuolleen.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Hassi kertoo asiasta julkisessa Facebook-päivityksessä, jonka perusteella Valjakka menehtyi maanantaina 71 vuoden iässä.

Julkaisemassaan kauniissa muistokirjoituksessa Hassi kuvailee puolisoaan ja tämän elämän kaikkia ikävaiheita.

– Olet opettaja, joka kirjoittaa fysiikan ylioppilastehtäviä keittiöstä, linnuista, runoista, ja puhuu viisaasti siitä, mikä yhdisti ja mikä erotti Galileita, Kepleriä ja Newtonia. Olet keski-ikäinen mies, joka vie vaimon merelle ja tunturiin aina kun voi, Hassi muun muassa kirjoittaa.

– Olet seitsenkymppinen, joka haluaisi kirjoittaa kirjan vaelluksista parhaan ystävänsä kanssa, mutta jää toiseksi kilpajuoksussa ajan kanssa, Hassi kuvailee miehensä viimeiseksi jäänyttä ikävaihetta.

Kirjoituksen Hassi päättää koskettaviin hyvästeihin.

– Missä oletkin, hyvää matkaa rakas Jukka.

Hassi kertoi tiistaina IS:lle, että hänen puolisollaan todettiin Parkinsonin tauti jo yli 10 vuotta sitten. Hän haluaa kertoa puolisonsa kuolinsyyn, koska ihmiset sitä kuitenkin miettivät.

– Välitön kuolinsyy oli als. Se havaittiin vasta viime kesänä, koska sen oireet olivat tavallaan peittyneet parkinson-oireiden alle, Hassi kertoi IS:lle tekstiviestillä.

Ympäristöministerinä vuosina 1999–2002 toiminut Hassi ja filosofian tohtori Valjakka olivat naimisissa vuodesta 1995 saakka.

Pariskunta esiintyi vuosien varrella muutamissa haastatteluissa myös yhdessä. Viime heinäkuussa pariskunta kertoi Satakunnan Kansalle hankkineensa vapaa-ajan asunnon Kasalasta. Aviopari kertoi haastatteluissa muun muassa Tampereen Pispalanharjulla yhdessä kunnostamastaan puutalosta.

Pariskunta myös työskenteli yhdessä kirjoittaessaan 1990-luvulla yhdessä kahden muun henkilön kanssa lukion fysiikan oppikirjoja.

Kesällä 1997 tuolloisena vihreiden puheenjohtajana toiminut Hassi kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että kesää pyöritti kuudes kurssikirja, jonka aiheena oli sähkö ja magnetismi.

– Jos me juodaan aamukahvia mökillä rantakalliolla, me saatamme ruveta puhumaan ultraviolettisäteilyn siroamisesta ilmakehässä. Sängyssäkin on keksitty vaikka kuinka monta ideaa kirjoihin! Hassi kuvaili pariskunnan yhteistyötä vuoden 1997 haastattelussa.