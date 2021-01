Tero Karjalaisen kolumni: Facebookissa on tapahtunut kaikessa hiljaisuudessa iso muutos huonompaan – kaikki hauska tapahtuu nyt ihan muualla

Facebookista on tullut kuin kolaripaikka maantiellä. Pahaa tekee katsoa, mutta silti vähän kiinnostaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Tero Karjalainen kolumnissaan.

Facebook: pilalla. Muistatteko ajan, jolloin kaikki liittyivät Koulukavereista uuteen Facebookiin? Vanhoja tuttuja löytyi muinaisten aikojenkin takaa. Oli Compare People -vertailu, jossa kaverit laitettiin leikkimielisesti järjestykseen ja statukset kirjoitettiin eurooppalaisesti kahdella kielellä (hiihtää / is skiing), jotta ulkomaiset ystävät pysyvät kärryillä elämästä. Nyt kaikki ovat Facebookissa paitsi nuoriso, ja ne harvat onnelliset jotka eivät ole.

Pahimpia ovat kaupunkien ja kuntien massiiviset puskaradioryhmät. Seuraan yhtä kotipuolen FB-ryhmää kuin kolaripaikkaa maantiellä. Pahaa tekee katsoa, mutta silti kiinnostaa. Näppäimistösoturit hallitsevat keskustelua. Ääripäät löytyvät välillä viisain–pöljin, ja sen pöljimmän ääni kuuluu kovimmin.

Usein sitä miettii, että jos ei ole aamulla syytä laittaa housuja jalkaan, ei tarvitsisi julkaista mitään internetissä. Ja niin sanotusti ”omilla aivoillaan” ajattelevat useimmiten sellaiset, joilla on siihen vähiten edellytyksiä.

Sosiaalista mediaa pidetään kansan äänitorvena, mutta mistä lähtien ”kansan ääni” on tarkoittanut huonoja käytöstapoja? Olen elämäni aikana tavannut paljon ihmisiä. Kokemukseni mukaan suomalaiset ovat keskimäärin mukavaa väkeä, jonka kanssa tulee hyvin juttuun.

Facebook alkoi levitä Suomessa 2007. Pinaattilätyistä on tullut puoluepoliittinen riidanaihe. Puhutun ja kirjoitetun kielen eroavaisuuksia on opeteltu huonolla menestyksellä. Nyrkkisääntönä on, että sama asia, joka hymyillen ja kasvokkain puhuttuna voi kuulostaa jopa humoristiselta, saattaa verkossa näyttää vain moukkamaiselta. Vuosikymmenkään ei ole riittänyt joillekin sen ymmärtämiseen, ettei netissä puhuta ihmisille samalla tavalla kuin kasvotusten.

Kuulun erään urheiluseuran tuhatpäiseen Facebook-ryhmään. Valtaosa jäsenistä on nuoria ja nuorehkoja aikuisia. Ryhmässä ilmoitettiin keväällä seurajohdon asettamista koronarajoituksista. Tilanteesta keskusteltiin asiallisesti, kunnes eräs vanhempi henkilö ilmoitti olevansa ”suorapuheinen mies” ja haistatteli eri mieltä oleville.

Käytös näytti nololta, ja hänelle huomautettiin, että keskustelu olisi kyettävä käymään haistatteluitta. Maailma on nykyisin sellainen, että nuoret paheksuvat vanhempia.

Facebook on tuskin koskaan ollut yhtä tylsä kuin nyt. Harva julkaisee Facebookissa mitään oikeasti kiinnostavaa, hauskaa tai kutkuttavan yksityistä (kiitos teille jotka niin teette). Kaikki tapahtuu nyt yksityisissä Whatsappin ja Messengerin ryhmissä. Luotettujen piiri on pieni: perhe, lähisuku, parhaat kaverit.

Ryhmissä liikkuu materiaali, joita ei julkisessa Facebookissa näy: lasten kasvokuvat, huumorihommat ja kommellukset. Ryhmät ovat niin salaisia, ettei sisältöä paljasteta vesikidutuksellakaan ulkopuolisille. Häiriköitä ei kukaan kaipaa.