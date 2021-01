Pubivisat ovat oivallisia paikkoja mitata yleistietoa sekä kaikenlaisen nippelitiedon osaamista. Osallistu nyt IS:n tuoreeseen pubivisaan!

Pubivisan konsepti on usein sama: kysymyksiä on parikymmentä ja ne on jaoteltu eri aihealueisiin. IS:n pubivisa on yleisvisa, jossa on neljä aihealuetta: ajankohtaiset uutiset ja asiat, viihde, yleistieto ja urheilu. Osa kysymyksistä on ihan perus yleistietoa, osa vaatii vähän enemmänkin triviaalitiedon osaamista.

Muista jakaa tulos myös visailuhenkisille kavereillesi!