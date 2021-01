Vantaan Hiekkaharjun koulussa lähes sata altistunut koronalle

Vantaan Hiekkaharjun koulussa on altistuneita yhteensä 85. Altistuneet ovat karanteenissa 18.1.-23.1.

Vantaan kaupunki on maanantaina päivittänyt tietoja kaupungin koronavirustilanteesta.

Tuoreista tiedoista käy ilmi, että Hiekkaharjun koulussa 85 ihmistä on altistunut koronavirukselle. Altistuneet on määrätty karanteeniin, joka on voimassa aikavälillä 18.–23. tammikuuta.

Vantaan kaupungin perusopetuksessa altistuneita on yhteensä 158. Altistumisia koronavirukselle on tapahtunut Hiekkaharjun koulun lisäksi Mikkolan, Pähkinärinteen ja Rajatorpan kouluissa.

Mikkolan koulun altistuneiden luku on 16. He ovat karanteenissa 18.1. asti. Pähkinärinteen koulussa altistuneita on 26. He ovat karanteenissa 18.1. asti. Rajatorpan koulussa altistuneita on 31. He ovat karanteenissa 22.1. asti.

Yhteensä Vantaan kaupungin päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista 202 henkilöä on määrätty karanteeniin.

Varhaiskasvatuksen lasten ja koulujen oppilaiden huoltajat sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunta ovat saaneet tiedon altistuksista.

Testauksen osalta tilanne Vantaalla on tällä hetkellä hyvä.

Koronatestiin pääsee vuorokauden sisällä ja laboratoriotulokset valmistuvat alle vuorokaudessa testistä.