THL: Tupakoitsijat eivät saa Suomessa rokotetta koronaa vastaan ensimmäisten joukossa

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoo, että tupakoitsija ei voi saada Suomessa koronarokotusta muita aiemmin. Yhdysvalloissa kaksi osavaltiota antoi tupakoitsijoille paikan ensimmäisten joukossa.

Yhdysvaltojen New Jerseyssä tupakoitsijat on päätetty rokottaa ensimmäisten joukossa.­

Tupakoitsijat saavat koronarokotteen ensimmäisten joukossa kahdessa Yhdysvaltain osavaltiossa. New Jersey ja Mississippi pitävät rokotusta heille tarpeellisena, koska tupakoitsijat kuuluvat vakavan koronataudin riskiryhmään.

Sosiaalisessa mediassa Yhdysvaltain osavaltioiden rokotusjärjestystä arvostellaan. Jotkut arvostelijoista korostavat sitä, että tupakoinnin haitat ovat itse aiheutettuja, kun taas monet muut riskiryhmiin kuuluvat, kuten ikääntyvät, eivät ole voineet itse vaikuttaa asiaan.

Valtioneuvosto on päättänyt Suomen rokotusjärjestyksestä 22.12.2020 antamallaan asetuksella. Suomessa tupakoitsijoita ei ole mainittu rokotusjärjestyksessä.

IS kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudalta, pitäisikö tupakoitsijoilla olla etuoikeus rokotteisiin.

– Suomessa rokotusjärjestys on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Järjestys on päätetty THL:n nimeämän kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin ehdotuksen mukaisesti, hän sanoo.

– Suomessa on lähdetty siitä, että rokotusjärjestyksessä ei pidä olla liikaa erityisportaita ja hierarkiaa, sillä se tekisi rokotuksen nopeasta suorittamisesta mutkikasta. Nyt pääryhmiä on kolme, joiden sisällä rokotuksia tehdään alaryhmille rinnakkain.

– Siksi esimerkiksi tupakointi ei vaikuta järjestykseen eikä siihen, että tupakoitsija voisi saada rokotuksen muita aiemmin, hän sanoo.

Hän painottaa lääketieteellisen riskin arvioimisen perusteita.

– Ikä on kaikkein merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä. Sen vuoksi rokotetta suositellaan ikääntyneille ja he ovat ensimmäiseksi rokotusvuorossa, hän muistuttaa.

Hänen mukaansa tärkeintä on nyt se, että kaikki suomalaiset saavat mahdollisimman nopeasti rokotuksen.

– Tupakoinnin vaikutuksesta koronaan sairastumisesta on vaihtelevaa tieteellistä näyttöä. Lääketieteelliset perusteet sanelevat korkean riskin taudin saamiseen.

Keuhkosairauksien asiantuntija: Ei muutosta järjestykseen

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijalta, kuinka paljon tupakointi lisää vakavan koronataudin riskiä.

– Useissa tutkimuksissa on todettu, että tupakoitsijoilla covid-19-tauti on vakavampi ja heidän toipumisensa taudista on merkittävästi hitaampaa, Helsingin yliopiston kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi kertoo.

Hän on perehtynyt erityisesti keuhkosairauksien aiheuttamiin toimintahäiriöihin. Hän teki pitkän uran HYKSin keuhkoklinikalla.

Sovijärvi muistuttaa, että tupakointi sinänsä heikentää elintoimintoja, sillä tupakka sisältää monenlaisia myrkyllisiä aineita.

Sovijärvi ei silti muuttaisi Suomen rokotusjärjestystä tupakoitsijoiden hyväksi.

Hänen mielestään niiden tupakoitsijoiden, joille ei ole vielä ehtinyt tulla keuhkosairauksia, ei pitäisi kuulua rokotuksissa ensimmäisten joukkoon.

Hän selventää, miksi asia on hänestä näin.

– Vasta sairaus on riskitekijä. Yli 10 vuotta tupakoineista noin 50 prosenttia sairastuu keuhkoahtaumatautiin, joka on koronan riskitekijä. Tupakointi aiheuttaa myös keuhkosyöpää ja astmaa, hän sanoo.

Sovijärven mukaan Suomen koronaohjeistuksissa turvaetäisyys on määritelty epätäsmällisesti.

– Ensin puhuttiin, että se on metri, sitten sanottiin sen olevan 1–2 metriä. Pisaroiden lentämisestä tiedetään nyt jo enemmän, joten covid-19-taudin tarttumisriskin vähentämiseksi turvaetäisyyden pitäisi olla kuitenkin vähintään 2 metriä, mikä viranomaisten pitäisi nykyistä selvemmin sanoa.

Hän kertoo, että Ruotsissa uusi viranomaisten turvaetäisyyden suositus on juuri kaksi metriä.