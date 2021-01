Suomessa ei ole avattu kahden viime vuoden aikana avattu lainkaan terrorismia koskevia rikostutkintoja, kertoo Helsingin Sanomat.

Suojelupoliisin mukaan suurin syy tähän on lainsäädännössä.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoi Helsingin Sanomille, että koko rikoslain terrorismiluku pitäisi käydä läpi sekä saattaa ajan tasalle.

Hänen mielestään Suomen terrorismilainsäädäntö on jäänyt jälkeen muista EU-maista. HS:n mukaan edellinen terrorismirikoksia koskeva esitutkinta aloitettiin 2018.

– Rikosvastuu terrorismiasioissa ei toteudu, ja suurin syy siihen on lainsäädäntö, Pelttari sanoi lehdelle.

– Lisäksi kynnys aloittaa esitutkinta terrorismirikoksissa on käytännössä osoittautunut korkeaksi, suojelupoliisin analyysipäällikkö Pekka Hiltunen kertoo puolestaan IS:lle antamassaan sähköpostivastauksessaan.

Hänen mukaansa suojelupoliisi on toimittanut keskusrikospoliisille tietoja terrorismiasioissa yli 800 kertaa viimeisen neljän vuoden aikana. Mahdolliset terrorismirikostutkinnat hoitaa keskusrikospoliisi.

– Yksittäisestä henkilöstä voidaan jakaa tietoa useita kertoja. Suojelupoliisi ei ole esitutkinnasta päättävä viranomainen, mutta nähdäksemme Suomessa varsin matala esitutkintakynnys olisi ylittynyt monissa tapauksissa. Esitutkinnan tarkoitus on löytää tietoa rikosepäilyn tueksi ja jos esitutkintoja aloitettaisiin enemmän, tietoa olisi enemmän käytettävissä, Hiltunen sanoo.

Pelttarin mukaan Suomi on ainut vierastaistelijailmiön kanssa laajasti kamppaileva valtio, joka ei ole tuominnut yhtään Syyriaan matkustanutta ihmistä terrorismirikoksesta. Suojelupoliisin arvion mukaan Irakin ja Syyrian konfliktialueille on matkustanut Suomesta ainakin 80 ihmistä.

Tilanne on päinvastainen Norjassa, joka on terrorismitilanteen osalta verrannollinen Suomeen. Se on antanut viimeisen viiden vuoden aikana useita tuomioita. Valtaosa Norjan tuomioista koskee terroristijärjestöön kuulumista.

– Syyriaan matkustaneita ei Suomessa ole tuomittu terrorismirikoksista. Koska vierastaistelijoiden määrän ja viranomaisten tilannekuvan osalta Suomen tilanne on suurin piirtein sama kuin joissain verrokkimaissa, esimerkiksi Norjassa, on selitystä etsittävä lainsäädännöstä ja osittain sen soveltamisesta, Hiltunen kertoo IS:lle.