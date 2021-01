Huomasitko taivaalla hämmästyttävän ilmiön? Tästä siinä on kyse

Ursan tiedottajan mukaan kyseessä ei ollut haloilmiö vaan sateenkaaren harvinaisempi sukulainen.

Sunnuntaina ulkoilijat saattoivat ihailla taivaalla näyttävää näkymää.

Useat Ilta-Sanomien lukijat ikuistivat ainakin Varsinais-Suomessa sunnuntaipäivänä taivaalle piirtyneen vaalean kaaren.

Ilta-Sanomien lukija nappasi kuvan Helsinki-Turku-moottoritieltä Hajalassa.­

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tiedottajan Anne Liljeströmin mukaan kyseessä oli sateenkaaren harvinaisempi sukulainen, pilvikaari.

– Pilvikaaresta tässä on kyse. Pilvikaari muodostuu pilvien sisältämissä pienissä vesipisaroissa, eikä sateen vesipisaroissa kuten sateenkaari. Ja nämä vesipisarat taittavat auringonvaloa. Pilvikaari näkyy aurinkoa vastapäätä piirtyen pilviin riippuen siitä, millä korkeudella pilvet ovat.

– Pilvikaaria näkyy myös kesällä, eli se ei sillä tavalla liity pakkaseen mitenkään.

Liljeström sanoo, että pilvikaaren erottaa sateenkaaresta myös sen ulkomuoto.

– Sateenkaari on usein värikäs, ja se on sitä värikkäämpi, mitä isompia pisarat ovat. Pilvikaari on hailakka, koska sen vesipisarat ovat aina pikkuisia.

Liljeströmin mukaan pilvikaari on ilmiönä sekä sateenkaarta että haloilmiötä harvinaisempi.

– Halot ovat taivaan valoilmiöistä kaikkein yleisimpiä, niitä havaitaan vuosittain noin 150-200 päivänä tai yönä, paljon useammin kuin sateenkaaria.

Ilmiö Liedossa kuvattuna. Kuva otettiin sunnuntaina puoliltapäivin pohjoisen suuntaan.­

Kaari ikuistui kuviin myös Turussa Kupittaan puistossa.­

Tältä kaari näytti Siuntiossa.­

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ville Siiskosen mukaan meteorologisesta näkökulmasta pilvikaaren muodostuminen on ollut sunnuntaina mahdollista.

– Se vaatisi sitä, että siellä on alijäähtynyttä vettä ollut pilvissä. Kylmä tuo lämpötila on ollut, mutta sinne on mahdollisesti kulkeutunut jonkin verran lauhempaa, kosteampaa ilmaa merialueilta. Ja ilma on ollut sen verran puhdasta, että se on tiivistynyt alijäähtyneeksi vedeksi jääkiteiden sijasta.

– On hyvin mahdollista, että siellä on ollut sellaiset olosuhteet, että alijäähtynyttä vettä sisältäviä pilviä on muodostunut, hän arvioi.