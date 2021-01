Eduskunta ja poliisi selvittävät, miten Juha Sipilän turvakameravideo vuoti julkisuuteen – ”Eiköhän se meiltä ole”

Tietovuoto tallenteesta, jossa näkyy kansanedustaja, ex-pääministeri Juha Sipilään kohdistunut hyökkäys, on eduskunnan ja poliisin selvityksessä.

Viime torstain välikohtauksesta, jossa entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) joutui hyökkäyksen kohteeksi Helsingissä, on tallentunut MTV uutisten julkaisema videotallenne.

Sitä miten eduskunnan poliisille esitutkintamateriaaliksi antama videotallenne päätyi MTV:lle, selvitetään heti maanantaina eduskunnassa. Myös poliisia vuoto kiinnostaa.

Toistaiseksi mitään tietoa ei ole siitä, missä kohtaa vuoto on tapahtunut, eduskunnassa vai poliisissa.

– Vielä on selvityksessä, onko kyseessä eduskunnan valvontakameran tallenne. Siltä se näyttää, mutta tätä täytyy verrata siellä oleviin muihin tallenteisiin, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio sanoo.

– Kuvakulma näyttää siltä, että se olisi otettu Pikkuparlamentin suunnalta kohti Postitaloa. Sillä lähtökohtaoletuksella olemme, että eiköhän se meiltä ole.

– Jos näin käy ilmi, että meidän turvakameramme tallenne on ilman asianmukaista päätöstä päätynyt julkisuuteen, ei se tavallista ole. Asia täytyy selvittää tietysti.

Hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan eduskunnan valvontatallenteen lokitiedoista näkee, kuka on kirjautunut sisään ja milloin. Johtopäätösten tekeminen vuotajasta on vielä näiden tietojen perusteella ennenaikaista.­

– Tottahan sitä [tallennetta] on selattu, kun tämä asia on ollut esillä. En hämmästyisi, vaikka lokitiedoissa olisi useampia henkilöitä, toki virkatehtäviin kuuluu selvittää, mistä puhutaan.

Rauhion mukaan periaatteessa digitaalisessa tallenteessa tiedonsiirto on aina helppoa, esimerkiksi muistitikulla. Rauhio korostaa edelleen, ettei tässä vaiheessa halua spekuloida mitenkään, mistä ja miten tallenne on päätynyt eduskunnan asianosaisten ja poliisin ulkopuolisiin käsiin.

– Myös se oikeudellinen arviointi ja nimike, eli miten vakavasta asiasta on kyse tai miten sitä on tulkittava, on edessä vasta kun faktat ovat selvillä.

Poliisi: Ikävä asia

Helsingin poliisi tiedotti keskiviikkona, että sillä on tutkinnassa epäilty pahoinpitely, joka tapahtui 7. tammikuuta eduskuntatalon tuntumassa Arkadiankadulla.

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola sanoi tiistaina IS:lle, että edustajaa oli tönäisty suojatiellä ohitustilanteen jälkeen ja samalla oli annettu ”voimakasta poliittista palautetta”.

MTV:n haltuunsa saamilla kahdella videolla näkyy, miten epäilty sananvaihdon jälkeen lähtee seuraamaan Sipilää ja sysäisee tätä takaapäin. Sipilä horjahtaa ja pysähtyy, minkä jälkeen epäilty lähtee vielä uudelleen seuraamaan häntä. Videoista ei erotu yksityiskohtia.

Sipilä-videon päätyminen julkisuuteen kiinnostaa tapausta tutkivaa poliisiakin.

– Me emme ole luovuttaneet tuollaista materiaalia kenellekään eli minä en ole luovuttanut, eikä meillä ole käsitystä siitä, mistä MTV on sen saanut, epäillyn pahoinpitelyn tutkinnasta vastaava rikosylikomisario Juhani Vuorisalo sanoo.

– Toki meitäkin kiinnostaa se, mistä se [vuodettu tallenne] on peräisin ja sitä myös pyritään selvittämään. Onhan se ikävää, että tällaista materiaalia on jostain sinne julki päätynyt. Esitutkinnan aikana ei mitään luovuteta ulos ja siihen on omat tutkinnalliset syynsä.

Vuorisalo sanoo, että itse tapauksen esitutkinta on edennyt. Ketään ei ole vielä kuulusteltu. Vuorisalo ei avaa tilannetta enempää, mutta toivoo, että tapauksesta olisi lisää tiedotettavaa jo alkuviikosta.

Videotallenteen vuotoa koskevasta selvittelystä uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.