Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta kertoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa Suomen koronatilanteesta. Huolena ovat varianttivirukset.

Vapalahti totesi, että Britannian virusmuunnos voi heikentää Suomen koronatilannetta nykyisestä, joten tärkeää on nyt viruksen maahantulon estäminen. Vapalahden mukaan nykyiset rajoitukset eivät riitä, mikäli virusmuunnos saa Suomessa jalansijaa.

Ilta-Sanomat kysyi professori Olli Vapalahdelta lisätietoa muun muassa muuntoviruksen tartuttavuudesta.

Onko niin, että Britannian virusmuunnos on arvioiden mukaan jopa 50-70 prosenttia tartuttavampaa kuin alkuperäinen virustyyppi?

– On. Tämä tarkoittaa siis, että jos yksi tapaus on aiemmin tartuttanut yhden ihmisen, nyt se olisi 1,5–1,7 keskimäärin. Mutta tämä riippuu esimerkiksi voimassaolevista rajoituksista ja niiden toteutumisesta.

Mikä Britannian virusmuunnoksesta tekee tehokkaammin tartuttavan verrattuna alkuperäiseen koronavirustyyppiin?

– Itse viruksen biologiasta tiedetään, että varianttipotilaiden nenänielussa on enemmän virusta kuin muilla, eli siellä on enemmän virusta tarjolla tarttumaan eteenpäin. Todennäköisesti myös pienempi annos muuntunutta virusta riittää tartuntaan, sillä se sitoutuu vahvemmin solun pinnan reseptoriin. Tämä on ihan looginen selitys sille, että virus herkemmin myös ihmisestä toiseen tarttuu. Ja tietysti tartunnat myös sitten lisääntyvät nopeammin.

Voiko virusmuunnos levitä ilman välityksellä jopa ohimenevissä kohtaamisissa, ja voiko se säilyä pidempään ilmassa tilassa, jossa on oleillut koronamuunnokselle positiivinen henkilö?

– Havainto on, että altistuneista tulee puolet lisää tartunnan saaneita, eli jos 10 prosenttia altistuneista on aiemmin saanut infektion, niin nyt se on 15 prosenttia. Tarkoittaako tämä sitten, että virusta olisi pidempään ilmassa, sitä on ehkä vähän aikaista sanoa. Joka tapauksessa pisaroissa ja silloin tällöin syntyvissä aerosoleissa on enemmän virusta. Kun viruspitoisuus on isompi, niin voisi ajatella, että virus säilyy vähän kauemmin ilmassa.

Onko kahden metrin turvaväli enää riittävä suojautumiskeino virusvariantin kanssa?

– Kyllä se lähtökohtaisesti varmaan on, mutta tästä ei mitään tutkimustulosta ole. Tässä vaiheessa ajattelisin, että näitä olemassa olevia rajoituksia ja keinoja pitää vain tiukemmin noudattaa, ja on liian aikaista lähteä muuttamaan suosituksia. Mutta voi olla, että tästäkin voi tulla lisää informaatiota jatkossa. Periaatteessa kyseessä on kuitenkin sama virus, joka tarttuu noin muuten samalla lailla.

Pitäisikö altistumisen kriteerejä muuttaa? (Nyt altistuminen tarkoittaa mm, että henkilö on ollut lähikontaktissa tai oleskellut koronapositiivisen kanssa yli 15 minuuttia samassa suljetussa tilassa.)

– Kun tartunnanjäljitystä tehdään enemmän niin varmaan saadaan lisää informaatiota tästä. Tällä hetkellä ei varmaan ole syytä näitä lähteä muuttamaan.

Mikä olisi teoriassa kauhuskenaario, jonka virusmuunnos voisi Suomessa aiheuttaa?

– Käytännössä, jos se pääsee Suomessa leviämään, niin täällä joudutaan sulkemaan yhteiskuntaa enemmän. Ei tarvitse katsoa kuin Britanniaan, miltä se tulevaisuus voisi näyttää.

– Ja esimerkiksi Irlannissa oltiin vielä joulukuun alussa samoissa lukemissa kuin Suomi, ja joulun jälkeen tartuntojen määrä moninkertaistui nopeasti. Muuntunut virus on tosin ehkä vain osa selitystä. Näillä toimilla mitä meillä nyt on voimassa yhteiskunnassa, tämä tilanne voi kohtuullisen nopeasti kääntyä niin, että tapaukset lähtevät jyrkkään kasvuun.

– Joka tapauksessa ne toimet, mitä nyt tehdään, eivät riittäisi tämän hillitsemiseen. Käytännössä se tarkoittaa ehkä sitä, että useamman pitää pitää maskia ja vähemmän ihmisiä kokoontua ja niin edelleen.

Mikäli nykyinen rokote ei jossain vaiheessa enää tehoaisi riittävästi muuntuneeseen virukseen, kuinka kauan lääketeollisuudella kestäisi vastata siihen ja saada aikaiseksi uusi rokote?

– Itse rokotteen muuttaminen nimenomaan näiden rna-rokotteiden kohdalla on varsin helppoa. Vähän rokotteesta riippuen siinä suunnittelussa ja rokotteen muuttamisessa ei mene kovin paljon aikaa, mutta en osaa sanoa rokotteen valmistamisesta, jakelusta ja lupaprosesseista. Puhutaan kuitenkin todennäköisesti varmaan kuukausista.

