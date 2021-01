Säätilassa nähdään pian merkittävä muutos kun paukkupakkaset vaihtuvat pääkallokeliin – loppuviikosta lumitykki antaa taas palaa

Kireä pakkanen hellittää Suomessa maan etelä- ja itäosassa. Keskiviikoksi on luvassa lumisateita.

Suomen säätilaan on odotettavissa iso muutos sunnuntain aikana. Pääpiirteiltään sää on enimmäkseen pilvistä. Länsi-Lapissa pilvipeite repeilee. Vähäisiä lumisateita esiintyy paikoin. Muutos on kuitenkin vääjäämätön. Päiväkausia jatkuneet kireät pakkaset hellittävät.

Pisimpään hyytävä kylmyys kesti Suomen ja Venäjän välisen pitkän yhteisen maarajan tuntumassa.

– Maan eteläisissä ja itäisissä osissa oli vielä yöllä kovia pakkasia. Esimerkiksi Helsingissä ja Kouvolassa lämpötila oli -25 astetta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo kertoo Ilta-Sanomille.

– Kireä pakkanen hellittää nyt myös maan etelä- ja itäosassa, Sinisalo sanoo.

Suomenlahden rannikolla on viime päivinä havaittu merisavua. Kyseessä on meteorologinen ilmiö, joka ilmenee kun meri ei ole vielä jäätynyt ja on pakkasta.­

Lämpötilalukemat nousevat iltapäiväksi siten, että kireimmillään pakkanen paukkuu Lapissa noin -10 asteen lukemissa. Keski- ja Länsi-Suomessa on selvästi lauhempaa. Etelässä liikutaan noin seitsemän pakkasasteen tuntumassa.

Maanantaina ja tiistaina pakkanen hieman kiristyy Lapissa. Etelä-Suomessa lauhtuu edelleen.

– Lapissa palataan normaaleihin lukemiin. Pohjoisimmassa Lapissa on noin -5 astetta, mutta muualla jo -10– -15 astetta. Eteläisissä osissa on pikkupakkasia. Lounais- ja etelärannikolla lämpötila voi olla nollan pinnassa.

Lämpötilojen nousu nollaan merkitsee sitä, että teiden pinnat voivat muuttua erittäin liukkaiksi. Luvassa on pääkallokeli, niille alueille, missä lauhtuu eniten.

Loppuviikoksi on luvassa sateita, joiden odotetaan tuovan lisää lunta pääkaupunkiseudulle.­

Lumitöille ei ole luvassa pikaista loppua, sillä viikon keskivaiheille on ennakoitu varsinaista lumimyräkkää. Samalla lämpötilat Etelä-Suomessa nousevat siten, että esimerkiksi Helsingissä ja Suomenlahden rantaviivalla voidaan mitata jopa plusasteita, ja havainnoida kuinka sateen olomuoto muuttuu lumesta rännäksi – tai mahdollisesti jopa vedeksi.

– Voimakkaan matalapaineen ennustetaan saapuvan lännestä Suomeen keskiviikon ja torstain aikana. Paikoin lunta voi tulla nopeasti jopa 10 senttimetriä varsinkin länsirannikolle, kuten Porin ja Rauman seuduille, Sinisalo kertoo.

Rannikkoalueiden runsaat lumisateet ovat usein yhteydessä siihen, että merialueet ovat jäättömiä, mikä saa kosteutta nousemaan merestä ilmaan. Nouseva kosteus tiivistyy lumisateiksi rannikon kohdatessaan.