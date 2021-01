Pelastuslaitoksen mukaan palossa vältyttiin henkilövahingoilta.

Roskakatoksesta autokatokseen levinnyt tulipalo aiheutti huomattavia aineellisia vahinkoja Kontiolahden Höytiäisentiellä myöhään lauantaina.

Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan, että palossa tuhoutuivat kolme autoa, pyörävarasto, irtaimistovarasto, roskakatos sekä puolet autokatoksesta.

Läheisten rivitalojen asukkaita evakuoitiin sammutustöiden ajaksi ulos turvaan. Pelastuslaitos onnistui kuitenkin estämään palon leviämisen rivitaloihin, ja asukkaat pääsivät palaamaan takaisin koteihinsa.

Itä-Suomen poliisilaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan IS:lle, ettei poliisilla ole vielä tarkkaa kokonaiskuvaa tapahtumista.

– Kyllä se todennäköisesti on tahallaan sytytetty. Eihän ne itsekseen yleensä syty.

– Toki on mahdollista, että katokseen viedyissä roskissa on ollut jotain, joka on pikkuhiljaa kytenyt. Kaikki on mahdollista ja vahinkojakin sattuu, tilannekeskuksesta pohditaan.

Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta hieman iltayhdentoista jälkeen.