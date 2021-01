Olli Vapalahti väläytti kireämpiä rajoituksia Suomeen Ykkösaamussa – ”Osa mutaatioista on viemässä virusta suuntaan, jossa se voi osin väistää aiempaa immuniteettia”

Professori arvioi Ylen ykkösaamussa koronaviruksen muuntumista ja rokotteen tehoa variantteihin.

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta kertoi Ylen Ykkösaamussa Suomen koronatilanteesta. Huolena ovat varianttivirukset.

Britannian virusmuunnos voi heikentää Suomen koronatilannetta nykyisestä. Vapalahti sanoi Ylellä, että jos virusmuunnos saa Suomessa jalansijaa, nykyiset rajoitukset eivät riitä.

Vapalahti sanoi, että suurin osa nyt löydetyistä 60 varianttitapauksesta on rajoilta.

– Viruksen maahantulon estäminen on nyt tärkeää. Näin voidaan merkittävästi ellei estää, ainakin hidastaa muunnoksen leviämistä ja taudin kiihtymisvaaraa, josta on jo riittävästi esimerkkejä maailmalta. Koska muualla tartuntoja on moninkertaisesti enemmän kuin Suomessa ilman varianttejakin, tällä tavoin muutenkin vähennetään uusia tartuntaketjuja. Tiukemmat testaus- ja kontrollitoimet rajoilla ovat tarpeen, Vapalahti sanoi Ylellä.

Professori uskoo, että jo lähiviikkojen aikana saadaan nopeampia tapoja seuloa variantteja positiivisista koronanäytteistä. Tällä hetkellä tieto saadaan noin kahden viikon kuluttua näytteen ottamisesta.

Vapalahden mukaan alkuperäiselle Sars-CoV-2-virukselle altistuneista noin 10 prosenttia saa infektion. Uudelle variantille altistuneista noin 15 prosenttia saa infektion.

– Muutamassa kuukaudessa ero on huomattava tartuntaketjuissa, hän sanoi.

Vapalahti pohti myös sitä, mikä on Sars-CoV-2-viruksen tulevaisuus.

Yksi mahdollisuus on hänen mukaansa se, että tästä uudesta koronaviruksesta tulee vuosien kuluessa samanlainen lapsuuden virus eli samanlainen hengitystieinfektion aiheuttava virus, joita on totuttu sairastamaan lieväoireisena.

Vapalahti sanoi, että rokotus ilmeisesti suojaa nykyisiltä varianteilta.

– Osa mutaatioista joita on havaittu ovat viemässä virusta suuntaan, jossa se voi osin väistää aiempaa immuniteettia.

Suomen rokotusjärjestystä, jossa terveydenhuolto rokotetaan ensin, Vapalahti piti perusteltuna. Se on yleinen linja useissa muissakin maissa.