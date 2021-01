THL: Suomessa on todettu 190 uutta korona­tartuntaa – katso, missä kaupungeissa havaintoja korona­viruksesta on tehty eniten

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt tiedot koronavirustartunnoista Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lauantaina julkistamien tietojen mukaan Suomessa on todettu 190 uutta koronatartuntaa. Perjantaina raportoitiin 318 uudesta tartunnasta, jotka olivat kirjautuneet tartuntatautirekisteriin.

Määrällisesti eniten uusia tartuntoja (43) on todettu 20–30-vuotiaiden ikäryhmässä. Toiseksi eniten uusia tartuntoja on todettu 30–40-vuotiaiden ikäryhmässä (35).

Paikkakunnittain tarkasteltuna suurin osa uusista tartunnoista keskittyy suurimpiin kaupunkeihin, joissa on eniten väestöä.

Seuraavassa kaupungit, joissa on todettu eniten uusia koronatapauksia (16.1.2021 julkistetut tiedot):

Helsinki 44

Vantaa 25

Turku 15

Espoo 13

Tampere 10

Oulu 7

Perjantain tietojen mukaan muuntuneita koronavirustartuntoja oli Suomessa todettu 64 henkilöllä. Muuntuneista tartunnoista 62 on niin sanottua Britannian ja kaksi Etelä-Afrikan varianttia.

Katso yllä olevalta videolta ote perjantain tiedotustilaisuudesta, jossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi muuntovirukseen leviämisestä Suomessa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 497 tartuntaa, mikä on 254 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 62 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Luku on hieman alentunut, sillä edellisten kahden viikon aikana Suomessa oli noin 68 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Sairaanhoitopiireistä suurin ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa luku on noin 106. Pienin ilmaantuvuusluku, noin viisi, on Keski-Pohjanmaalla.

Yhteensä Suomessa on raportoitu nyt 40 101 koronavirustartuntaa. Keväästä lähtien on tehty yli 2,6 miljoonaa koronavirustestiä.