Kauhujen automatka: Avovaimo ajoi autoa, mies uhkasi vieressä aseella ja ampui ikkunasta

– Meille tuli riitaa ja hän otti käteensä pistoolin, nainen kertoi kuulustelussa.

Avovaimolleen kauhujen automatkan järjestänyt ja naista vankina tämän kotona pitänyt haminalainen mies on tuomittu Kymenlaakson käräjäoikeudessa muun muassa törkeästä vapaudenriistosta, pakottamisesta ja laittomista uhkauksista 1 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen.

– Hän piti asetta takaraivolla korvani takana, nainen kertoi kuulustelussa.

Haminalainen nainen oli viime syyskuussa palaamassa avomiehensä kanssa henkilöautolla naapurikunnasta Miehikkälästä Haminaan. Nainen ajoi ja 43-vuotias avomies istui vieressä.

Mustasukkaisuuden kourissa ollut mies alkoi tivaamaan vanhasta uskottomuuteen liittyvästä asiasta.

– Meille tuli riitaa ja hän otti käteensä pistoolin. Tiesin, että ase on toimiva, koska menomatkalla hän oli ampunut samalla aseella maastoon päin, kun olimme pysähtyneet tien laitaan, nainen selvitti poliisille.

Nainen säikähti oikein kunnolla, koska mies oli hänen mukaansa päihteissä.

– Ilmoitin, että nyt tämä saa riittää ja että me eroamme. Hän ilmoitti, että aikoo ampua minut ja itsensä.

Avovaimo yritti rauhoitella miestä.

– Hän avasi auton ikkunan ja osoitti pistoolilla minua ja sitten itseään. Hän osoitti oman puolen ikkunastaan ulos ja laukaisi aseen.

Nainen pysäytti auton ja meni hetkeksi ulos.

– Päätin, että nyt pidän suuni kiinni, ettei hän ammu minua ja ajoin kotiin.

Nainen alkoi kotona leipomaan sienipiirakkaa, koska äiti oli tulossa seuraavana päivänä kylään.

Pian mies ilmestyi hänen luokseen ja tunnelma kiristyi jälleen vaaralliseksi.

– Hän alkoi tiukkaamaan minulta raskaustestistä, jonka olin tehnyt. Ilmeisesti hän epäili minua uskottomuudesta, nainen arveli kuulustelussa.

Nainen yritti poistua omakotitalosta, mutta mies ei päästänyt häntä ulos.

– Pysähdy tai ammun sinua selkään, mies huusi naisen mukaan.

Nainen totteli, koska pelkäsi kuolevansa. Hän istui ruokapöydän äärelle ja mies vastapäätä baarijakkaralle.

– Hän osoitti minua otsaan ja piti asetta kahden käden ampumaotteessa siten, että aseen piippu oli kiinni minun otsassani, nainen kuvaili.

Hänen mukaansa mies jatkoi tenttaamista uskottomuusaiheesta ja vaati avovaimoa näyttämään tilitietonsa.

– Hän kirjoitti ylös päivämääriä ja rahasummia ja ikään kuin varmisteli, että puhunko totta. Välillä hän hermostui ja otti minua takaapäin kaulasta kiinni ja piti asetta takaraivolla korvani takana.

Nainen ei osannut arvioida, kuinka kauan piinallinen tilanne jatkui. Jossakin vaiheessa mies meni toiseen huoneeseen ja nukahti sinne.

Nainen soitti kaverilleen seuraavana aamuna ja kertoi painajaismaisista kokemuksistaan. Nainen kielsi kaveria soittamasta poliisille, minkä tämä kuitenkin teki.

Mies jatkoi tappouhkauksien latelemista seuraavana aamuna. Pistoolilla ja nyt myös kiväärillä naista osoitellut mies sanoi, että illalla katsotaan, missä olet yösi viettänyt.

Poliisit löysivät pistoolin asunnon pihalta. Miehen hallussa oli myös kivääri ja toinen pistooli.

Aluesyyttäjä vaati miehelle Kymenlaakson käräjäoikeudessa rangaistusta törkeästä vapaudenriistosta, kahdesta laittomasta uhkauksesta, pakottamisesta, kolmesta ampuma-aserikoksesta, rattijuopumuksesta, kahdesta huumausainerikoksesta, huumausaineen käyttörikoksesta sekä tuottamuksellisesta käyttörikoksesta,

Mies myönsi pääosan syytteistä, mutta kiisti törkeän vapaudenriiston, pakottamisen ja laittomat uhkaukset.

Käräjäoikeus pitää naisen kertomuksia seikkaperäisinä, loogisina ja tunnepitoisina, minkä johdosta kertomukset ovat oikeuden mukaan lähtökohtaisesti uskottavia.

– (Nainen) on kuitenkin kuvannut eläneensä tässä parisuhdekuplassa liian kauan, jolloin hänen käsityksensä asioiden vakavuudesta on ollut vääristynyt, ja hän on pitänyt epänormaaleja tilanteita normaaleina, käräjäoikeus toteaa.

Muutakin näyttöä oli naisen kertomusten tueksi kuten todistajien kertomuksia ja esimerkiksi keskusrikospoliisin laboratorion lausunto pistoolin toimintakunnosta.

Oikeudella oli käytössään myös kolme naisen kuvaamaan videota. Yhdessä niistä mies näyttää kivääriä.

Mies lupaa videolla ampua naisen mikäli aseet häviävät. Jos nainen puhuu aseista tai näyttää niitä kenellekään, mies uhkaa videolla ampua naista päähän ja samoin tämän äitiä.

Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut 43-vuotiaan miehen syytteiden mukaisesti muun muassa törkeästä vapaudenriistosta, pakottamisesta ja kahdesta laittomasta uhkauksesta 1 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.