Taksiliiton mielestä väkivallan uhka on kasvanut alalla selvästi. Liitto arvelee luottamusvajeen painaneen myös tuoreimman pahoinpitelytapauksen taustalla.

Taksinkuljettajiin kohdistunut väkivalta ja myös kuskien keskinäiset kahakat olivat monta kertaa esillä vuoden 2020 aikana.

Vuosi ehti hädin tuskin vaihtua, kun jo tapahtui uusi pahoinpitely.

Uhriksi joutui helsinkiläinen taksinkuljettaja Pentti Auvinen, joka sai kasvoihinsa ja päänsä seudulle sen verran tuntuvia iskuja, että joutui jäämään viikoksi sairauslomalle. Tapaus sattui Helsingin Töyrynummella uuden­vuodenyönä noin kello yhden aikaan.

Taksikuskien työ on muuttunut poliisin tilastojen mukaan entistä turvattomammaksi.­

– Kaksi miestä hyökkäsi täysin yllättäen kimppuuni, kun olin marketin edustalla odottamassa asiakasta kyytiini. Sain nyrkiniskuja eri puolille kehoani, Taksi Helsingin palveluksessa työskentelevä Auvinen kertoo IS:lle.

– Päähäni tuli ruhje- ja turvotusvammoja. Vointini oli sen verran heikko, että oli syytä jäädä sairauslomalle. Pahemmilta fyysisiltä vammoilta onneksi vältyttiin, mutta kyllähän tällainen korpeaa henkisesti. Aika rankastikin.

Miehet olivat kyytiä vailla, mutta eivät Auvisen mukaan olleet tilanneet sitä häneltä. Auvisen odottaessa omaa asiakastaan hän kehotti miehiä menemään marketin edustalla hieman taaempana seisoneen toiseen taksin luokse. Miehet olivat hänen mukaansa 25–30-vuotiaita ja puhuivat englantia.

– En tiedä, mitä siellä tapahtui, mutta pian sen jälkeen se toinen taksi ampaisi paikalta kovalla vauhdilla pois. Sitten toinen miehistä tuli vauhdilla luokseni ja jäi tuijottamaan noin kymmenen sentin päähän kasvoistani. Ensin hän huusi jotain englanniksi, kunnes löi varoittamatta nyrkillä vartalooni, Auvinen sanoo.

Pentti Auvinen sai uudenvuodenyönä ruhjeita kasvoihinsa ja päähänsä.­

– Istahdin saman tien autoni kuskin paikalle ja suojasin uusia iskuja jaloillani. Kun yritin lähteä varakuskin puoleisen oven kautta pakoon, sieltä tulikin vastaan se toinen mies, joka alkoi takoa iskuja päätäni kohti.

Auvisen mukaan tilanne laukesi asiakkaan saapuessa paikalle. Asiakas joutui Auvisen mukaan lyhyeen painimatsiin, kunnes tekijät luikkivat karkuun. Paikalle hälytettiin poliisi, ja asiasta kirjattiin rikosilmoitus.

– Kuljettaja ei valitettavasti ehtinyt painaa hälytyspainiketta, joka on kaikissa Taksi Helsingin tilausvälityksessä olevissa autoissa. Asia on nyt poliisin tutkittavana, toivottavasti tekijät saadaan kiinni, Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen selvittää.

Helsingin poliisin rikoskomisario Reijo Enqvist vahvistaa tapauksen olevan tutkinnan alla. Tutkinnallisiin syihin vedoten Enqvist ei halua kertoa yksityiskohdista, ei esimerkiksi siitä, onko tekijöitä tavoitettu.

Taksi Helsingin toimitusjohtajan mukaan turvattomuuden tunne on tätä nykyä taksikuskien arkipäivää.

– Taksinkuljettajien fyysisen ja henkisen väkivallan uhka on havaintojemme mukaan lisääntynyt parin vuoden aikana, Kantonen tiivistää.

Ongelman katsotaan vellovan lähinnä pääkaupunkiseudulla. Poliisi on toistaiseksi ollut hyvin varovainen arvioidessaan alueen taksinkuljettajien kohtaaman väkivallan ja sen uhan määrää, mutta nyt se myöntää muutoksen tapahtuneen.

– Poliisin tilastojen valossa taksikuskeihin kohdistuvat pahoinpitelyt ja uhkaukset ovat kasvussa. Siltä näyttää tilasto parin viime vuoden ajalta, Helsingin poliisissa liikennevalvontayksikköä johtava ylikomisaro Jari Kaikko kertoo.

Epäonnistunut taksilain uudistus on vienyt arvostusta alalta, mikä näkyy myös asiakkaiden käytöksessä.­

– Merkittävä osa on edelleen kyytien maksuun tai maksamattomuuteen liittyvien riitojen kärjistymisiä uhkailujen, autojen potkimisten ja pahoinpitelyjen asteelle. Osa uhkausten ja pahoinpitelyrikosten määrän kasvusta voi selittyä sillä, että taksilupien määrä pääkaupunkiseudulla on noin kaksinkertaistunut vuoden 2018 jälkeen. Onneksi todella vakavilta väkivaltarikoksilta on kuitenkin vältytty.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo olevansa huolissaan muuttuneesta tilanteesta. Hänen mukaansa kuljettajat kohtaavat yhä useammin ongelmia asiakkaiden kanssa.

– Taksipalveluiden markkinat mullistuivat vuonna 2018 voimaan tulleen liikennepalvelulain myötä, ja sittemmin myös asiakaskohtaamiset ovat muuttuneet. Taksipalveluihin liittyvät epäselvyydet ovat aiheuttaneet sen, että myös kuluttajat ovat käyttäytyneet eri tavoin taksissa. Kunnioitus hyvää palvelua tuottavaan taksiammattilaiseen on kadonnut, Koskinen korostaa.

Poliisi, taksintarkastajat ja Taksiliitto ovat yksimielisiä siitä, että kasvanut uhka koskee pääasiassa yhä taksikuskien keskinäisiä, reviirikiistoista johtuvia välienselvittelyjä.

IS:n haastattelemat taksinkuljettajat ja -tarkastajat väittävät, että epäasiallisuuksiin ovat syyllistyneet nimenomaan niin sanottujen villien taksien kuljettajat. ”Villit taksit” on laaja käsite. Taksipiireissä niiksi kutsutaan kaikkia niitä tunnuksellisia tai tunnuksettomia takseja, jotka eivät kuulu perinteisten taksinvälityskeskusten palvelukseen.

Taksikuskeilla on ollut ongelmia paitsi asiakkaiden, myös toistensa kanssa.­

– Merkittävän osan väkivallasta tai sen uhasta ovat aiheuttaneet villit taksinkuljettajat, jotka ovat pyrkineet johdonmukaisesti estämään asiakkaita valitsemaan taksijonosta itselleen sopivan taksin. Kilpailu on mennyt niin veriseksi, että suukopua, tönimistä ja uhkailua tapahtuu joka päivä esimerkiksi Helsingin Asema-aukiolla. Lisäksi naiskuljettajiin ja naismatkustajiin kohdistuu alati asiatonta huutelua, taksintarkastaja Janne Åman sanoo.

– Markkinoille on tullut huonoa ja ammatillisesti osaamatonta palvelua, ja sen johdosta myös asiakkaat ovat kokeneet oikeudekseen käyttäytyä huonommin. Kun julkisuudessa on ollut esillä videoita, joissa taksinkuljettajat tappelevat keskenään taksiasemilla, niin kyllähän se on heijastunut valitettavasti myös asiakkaisiin, Taksiliiton puheenjohtaja Koskinen näkee.