Autopartio kiertää kovina pakkasöinä Helsinkiä – asunnottomia yritetään pelastaa paleltumiselta

”Ulkona ei näyttänyt olevan ketään hankiin nukahtamassa.”

Pakkanen on kiristynyt viime päivinä pääkaupunkiseudullakin kipakoihin lukuihin.­

Asunnottomien etujärjestö Vva eli Vailla vakinaista asuntoa ry oli varautunut siihen, että pakkassään vuoksi pääkaupunkiseudulla saattaa olla tavallista enemmän avun tarvitsijoita.

Järjestön autopartio Yökiitäjä ajoi torstaina ylimääräisen yövuoron. Järjestösuunnittelija Vlada Petrovskaja oli yövuorossa ja kiersi koko viime yön Yökiitäjällä.

– Saatiin yksi vinkki yhdestä ihmisestä, jota ei sitten kuitenkaan löytynyt. Tilanne oli sikäli hyvä, että ulkona ei näkynyt olevan ketään hankiin nukahtamassa.

Yökiitäjällä on puhelinnumero, johon voi ilmoittaa ulkona yöpyvistä. Järjestön autopartio tulee tarkistamaan tilanteen ja tarjoaa apua.

Autopartio vie asunnottoman tarvittaessa hätämajoitukseen, selviämisasemalle tai päivystykseen.

Petrovskaja kertoo, että he ajoivat koko yön Helsinkiä. He katsoivat peruspaikat, joista he yleensä tekevät havaintoja eli Rautatientorin, sen ympäristön ja julkiset tilat.

Ulkona ei näkynyt asunnottomia.

– Hyvä niin. Meidän työmme hyvä puoli on huomata, että ihmisiä ei ole kaduilla. Se on meille onnen hetki.

Tilanteeseen vaikuttaa Petrovskajan mielestä se, että hätämajoituspaikkoja on jonkin verran tarjolla.

Petrovskaja uskoo, että nyt pakkasen aikana ihmiset ovat löytäneet hyvin hätämajoituspaikkoja. Esimerkiksi Vva:n yökeskus oli viime yönä täynnä.

– Työkaverin kanssa veikattiin, että alkanut lumipyry oli ajanut ihmisiä hakeutumaan johonkin lämpimään ennen kuin pakkaset tulivat.

Petrovskaja kertoo, että yhdistys on saanut paljon lahjoitusvaatteita. Vaatteita on voitu jakaa matalan kynnyksen paikoissa ja Vva:n yökeskuksessa.

– On mukava tietää, että jos ihmiset lähtevät ulos, he lähtevät hyvissä vaatteissa eivätkä palellu.

Kovien pakkasten takia Yökiitäjä tekee ylimääräisen yövuoron ensi yönä.