Tämä on korona­tilanne Suomessa nyt – katso perjantain tiedot

Uusia koronatartuntoja 318, kuolemia kaksi. Uusia muuntuneita tartuntoja on kolme.

THL kertoi perjantaina, että Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 618.

Uusia koronatartuntoja raportoitiin perjantaina 318. Kahden viikon aikana tartuntoja on 313 vähemmän kuin kahdella edeltävällä viikolla.

Viimeisten 14 päivän aikana tartuntoja on ollut 3 508, ja viruksen ilmaantuvuus on viimeisten 14 vuorokauden ajalta 62 sataatuhatta asukasta kohden.

Tehohoitoa tarvitsevia potilaita oli perjantaina 28. Lukema on yksi vähemmän kuin torstaina. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä oli perjantaina laskussa. Perjantaina sairaalahoitoa tarvitsi 145 ihmistä, mikä on 10 potilasta torstaita vähemmän.

Uusia muuntuneita koronavirustartuntoja kerrottiin perjantaina olevan kolme. Yhteensä muuntuneita tartuntoja on nyt varmistettu Suomessa 64, joista 62 on niin sanottua Britannian ja kaksi Etelä-Afrikan varianttia. Suuri osa muuntuneista tartunnoista on todettu Britanniasta Suomeen matkustaneilta ihmisiltä.

Ilmaantuvuus vähäisintä Keski-Pohjanmaalla

Maakunnista vähäisintä koronan ilmaantuvuus on nyt Keski-Pohjanmaalla, missä kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti on runsaat 5. Suomen mitassa vähäistä ilmaantuvuus on myös Satakunnassa (noin 11) ja Etelä-Pohjanmaalla (12,5).

Suurin tartuntojen ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Tällä seudulla viruksen ilmaantuvuus on liki 106 sataatuhatta ihmistä kohden.

Paikkakunnista Helsingissä on nyt löydetty 11 800 koronatartuntaa. Vantaan tartuntaluku on yli 4 300 ja Espoon noin 4 100.

Koronatartuntoja on todettu Suomessa tähän mennessä yhteensä 39 911.

Helsingissä tartuntojen määrä vakiintunut "liian korkealle tasolle"

Helsingin koronatartuntojen luvut ovat vakiintuneet, mutta liian korkealle tasolle, sanoo pormestari Jan Vapaavuori. Hän arvioi koronatilannetta tiedotustilaisuudessa.

Viimeisen viikon aikana Helsingissä on todettu noin 450 koronatartuntaa, keskimäärin 65 päivässä. Luku on puolet siitä, mitä pääkaupungin tartuntaluvut olivat pahimmillaan marras-joulukuussa.

Ongelmana on Vapaavuoren mukaan se, että Helsingissä on koronatartuntoja edelleen aivan liian paljon.

Uutta koronavirusmuunnosta on löydetty pormestarin mukaan Helsingissä noin 20 ihmiseltä.

Pääkaupunkiseudun abeille mahdollisuus lähiopetukseen ennen kirjoituksia

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että alueen abiturienteille annetaan mahdollisuus osallistua lähiopetukseen 18. tammikuuta alkaen ennen kevään ylioppilaskirjoituksia. Abiturientit ovat olleet pitkään pääkaupunkiseudulla etäopetuksen varassa.

Muuten opetukseen liittyviä voimassaolevia rajoituksia ja suosituksia ei lievennetä. Lisäksi koordinaatioryhmä päätti, että kevään penkkarit on peruttu abeilta ja lukioiden vanhojen tanssit siirretään myöhempään ajankohtaan.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuville abiturienteille suositellaan kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen 16. maaliskuuta alkavia kirjoituksia.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä linjasi, että toistaiseksi pitäydytään lasten ja nuorten harrastustoiminnan voimassa olevissa rajoituksissa ja suosituksissa.

Pfizer vähentää rokotetoimituksia Eurooppaan

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan lääkeyhtiö Pfizer vähentää koronavirusrokotetoimituksia tuotannollisista syistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi Demokraatti-lehdelle, että Pfizerin toimitusvaikeudet koskevat myös Suomea. Norjassa toimitusmäärät pienenevät 7 800 annoksella.

Suomi saa ensi viikolla vain alle 37 000 Pfizer-Biontechin rokoteannosta, kun odotuksena oli 50 000, kertoo THL.

THL:n mukaan Suomessa vähennykset kohdistuvat niihin sairaanhoitopiireihin, joihin rokotetta on tilattu eniten. Näillä alueilla rokotukset edistyvät todennäköisesti alkuperäisiä suunnitelmia hitaammin ja ikääntyneiden rokotusten käynnistyminen saattaa viivästyä.

Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi ja Tanska ovat ilmaisseet vakavan huolensa koronarokotteen erien viipymisestä. Asiasta kertoi perjantaina sosiaali- ja terveysministeriö.

Maat vetoavat yhteiskirjeessä EU-komissioon Pfizerin ja Biontechin rokotevalmistuksen tehostamiseksi ja toimitusten nopeuttamiseksi. Suomesta kirjeen on allekirjoittanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi perjantaina keskustelleensa Pfizerin toimitusjohtajan kanssa välittömästi tiedon kuultuaan. Yhtiöstä on hänen mukaansa vakuutettu, että luvatut annokset toimitetaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Ministeriö kunnille: Koronarokotukset annettava heti kun voi – illat ja viikonloput myös käyttöön

Sosiaali- ja terveysministeriö patistaa kuntia antamaan koronarokotteet mahdollisimman nopeasti, kattavasti ja joustavasti – ja heti kun ne ovat käytettävissä. Tiedot annetuista rokotuksista tulee tallentaa sähköiseen potilastietojärjestelmään, ministeriö opastaa kunnille lähetetyssä paimenkirjeessä.

Ministeriö muistuttaa, että rokotuksia voidaan antaa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Sairaanhoitopiirit sekä THL voivat antaa asiantuntijatukea rokotusten järjestämisessä.

Potilastietojärjestelmään pitää kirjata rokotteen saajan tiedot, päivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, rokotustapa ja rokottaja. Rokotetulle pitää tarvittaessa antaa todistus rokotuksesta.