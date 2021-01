Uutta tietoa 16-vuotiaan pojan murhatutkinnasta – poliisin epäilyksen mukaan uhria pahoinpideltiin ainakin kolme kertaa ennen henkirikosta

Epäilyksen mukaan 16-vuotiasta poikaa pahoinpideltiin lyhyen ajan sisällä kolme kertaa. Neljäs väkivallanteko vei pojalta hengen.

Helsingin Koskelan murhatutkinta on loppusuoralla. 16-vuotias poika menetti henkensä 4. joulukuuta, ja teosta epäillään kolmea samanikäistä poikaa, jotka ovat vangittuina.

Poliisin saamien tietojen mukaan murhasta epäiltyjä poikia epäillään samaan uhriin kohdistuneista aiemmista väkivaltateoista. Poliisi on kirjannut kolme pahoinpitelyilmoitusta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisista kertoo, että pahoinpitelyt alkoivat marraskuussa, eli vain noin kuukausi ennen henkirikosta.

– Kyseessä on tietyllä tapaa sama tapahtumaketju, eli on ollut hyvin samantyylistä toimintaa kuin perjantaina 4.12, mutta ei mittakaavaltaan tietenkään yhtä vakavaa, koska rikosnimike on pahoinpitely, eikä törkeä pahoinpitely saati henkirikos, Forss sanoo.

Hänen mukaansa pahoinpitelyjutuissa on ollut tutkittavan murhan tavoin ”tiettyjä nöyryyttäviä elementtejä”, joita Forss ei kuitenkaan avaa tällä kertaa tarkemmin.

Poliisi on kertonut aiemmin, että henkirikokseen liittyy nöyryyttäviä elementtejä, kuten videointia ja uhrin riisumista. Epäilyksen mukaan pojat murhasivat ikätoverinsa erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Henkirikos ja tutkittavat pahoinpitelyt tapahtuivat Koskelan sairaalan liepeillä.

Forssin mukaan tekojen taustalla on kiusaaminen. Kiusaamisen syy ei ole ainakaan toistaiseksi valjennut. Parhaillaan käynnissä on viides kuulustelukierros.

– Kiusaamisen kaltainen toiminta. Se on ainoa semmoinen selittävä tekijä, jos sitä voi sanoa selityksesi, Forss toteaa.

Tapaus saattaa edetä oikeuteen jo helmikuussa. Syytteiden nostamisen määräpäivä on tällä hetkellä 5. helmikuuta.