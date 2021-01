Husky-yrittäjä Erikan suuri ahdinko: ”Koirat ovat minun perheenjäseniäni, parhaita kavereita, ja sit mun pitäis ampua ne...”

Sunnuntaiaamuna nähtävä Perjantai-dokumentti Valjakkokoirien kohtalon hetket on karu kuvaus husky-yrittäjän elämästä koronan kurittamassa tilanteessa.

Lapissa on vähän vajaat 100 valjakkokoirayrittäjää, ja heillä on yhteensä jopa noin 8 000 huskya työkoirina. Aiemmin töitä oli niin paljon kuin ehti paiskia ja kysyntä oli kova.

Sitten tuli korona.

Juha Portaankorvan ohjaama Perjantai-dokumentti Valjakkokoirien kohtalon hetket on karu kuvaus yhden husky-yrittäjän ahdingosta, jonka koronaviruksen aiheuttama turistien kaikkoaminen aiheutti.

Saariselällä sadan koiran kanssa elävä Erika Zopf kertoo ennen joulua kuvatussa dokumentissa, että varauskalenteri tyhjeni hetkessä puolilleen. Tilanne ei ole kohentunut, koska matkustusrajoitukset ympäri maailmaa ovat pikemminkin tiukentuneet.

Husky-yrittäjät ovat ulkomaalaisten turistien varassa. Suomalaiset matkailijat eivät riitä paikkaamaan ulkomaalaisturistien jättämää aukkoa.

Ahdinko ja tuska ovat käsinkosketeltavia, kun niskassa ovat kovat kustannukset, eikä rahaa tule sisään mistään. Zopf kertoo, että sadan koiran ruokaan ja hoitoon menee vähintään 70 000 euroa vuodessa.

– Kun eletään talvisesonkia, koko vuoden tulos on tienattava neljässä kuukaudessa. Saattaa olla 12–14-tuntisia työpäiviä seitsemänä päivänä viikossa, Zopf kuvaa.

Yhtälö ei millään toimi, jos varauskalenterissa on liikaa tyhjää.

Huskyt ovat olleet Zopfille koko elämä jo 20 vuoden ajan, mutta hän sanoo joutuneensa toden teolla miettimään koirien kohtaloa. Unettomia öitä on takana paljon.

– Jos suoraan sanotaan, niin mie, kuten muutkin husky-yrittäjät, olen ihan kusessa. Koirat ovat minun perheenjäseniäni, parhaita kavereita ja työkavereita, ja sit mun pitäis ampua ne, niin... Zopf sanoo päätään puistellen ja kyyneliin murtuen.

Hankala tilanne on herättänyt ihmisten auttamishalun. Koiria on adoptoitu, ja niille on kerätty ruokalahjoituksia tai järjestetty internetissä rahakeräyksiä. Arvokkaita eleitä, mutta lopulta kuitenkin vain laastaria haavaan.

– Jollain lailla pitäisi vaan... Olla se keino, että saisi turvattua niiden... Saisi turvattua koirien tulevaisuuden... Ja hyvinvoinnin, Zopf kertaa lohduttoman itkun keskeyttäessä puheen useaan otteeseen.

Zopf ei ole ajatuksineen yksin. Samanlaisessa epätoivon kuorruttamassa epävarmuudessa ja -tietoisuudessa elää moni muukin Lapin valjakkokoira- ja matkailuyrittäjä, kun koronakriisi muutti kaiken.

Valjakkokoirien kohtalon hetket sunnuntaina TV1 klo 8.55