Suomeen odotetaan useita satoja tuhansia annoksia AstraZenecan rokotetta viikolla 6.

Lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotetta odotetaan saapuvaksi Suomeen useita satoja tuhansia annoksia ennen helmikuun puoltaväliä.

EU:n lääkevirasto ja EU-komissio antanevat rokotteelle myyntiluvan tammikuun lopussa viikolla neljä. Jos aikataulu pitää, ensimmäisen erän pitäisi saapua Suomeen viikolla 6.

– Koska heillä on paljon rokotteita varastossa, niitä pitäisi tulla satoja tuhansia, THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio sanoo.

AstraZeneca on kertonut, että sillä on suuri määrä rokotteita varastossa ja niitä ollaan valmiita jakelemaan heti myyntiluvan tultua. Rokotetta on tilattu Suomeen 3,7 miljoonaa kappaletta osana EU:n yhteishankintaa.

THL on ohjeistanut kuntia varautumaan joukkorokotusten aloittamiseen viikon 6 alkuun eli helmikuun 8. päivään mennessä.

Rokotusten aloittamiseen on toki varauduttu jo aiemmin, Kontio lisää. Konkreettinen valmistautuminen voi alkaa vasta silloin, kun tiedetään, milloin rokote tulee.

Kontio pitää tietoa AstraZenecan rokotetoimituksesta todella merkittävänä. Varsinkin jos saman mittaluokan toimituksia saadaan pian lisää, massarokotukset pääsevät toden teolla alkamaan.

Jos rokotteita saataisiin viikolla 6 saapuvassa toimituksessa lähes miljoona, siitä riittäisi ensimmäinen annos koko riskialtteimmalle ikäryhmälle. Yli 70-vuotiaita on Suomessa noin 800 000 henkeä.

Yhtiöltä ei kuitenkaan ole vielä saatu varmaa tietoa ensimmäisen toimituksen ajankohdasta tai siitä, millä aikataululla rokotteita saadaan tämän jälkeen lisää.

Ennen kuin rokotteelle saadaan myyntilupa, suomalaisilla viranomaisille ei myöskään ole tarkkoja tietoja esimerkiksi rokotteen tehosta eri ikäryhmillä.

IS:n aiemmin saaman tiedon mukaan AstraZeneca on hakenut EMA:lta myyntilupaa Eurooppaan kaikille yli 18-vuotiaille.

Esimerkiksi Oulussa joukkorokotuksia suunnitellaan nyt kuumeisesti.

– Jos rokote saa luvan, meitä on informoitu, että viikolla kuusi tai seitsemän rokotetta voisi tulla Suomeen. Meitä on ohjeistettu, että tähän pitää alkaa valmistautua. Iso rekka, lastattuna vähintään kymmenillä tuhansilla rokotteilla, seisoisi tässä Oulun liepeillä myös, Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kuvailee.

– Kun se saa hyväksynnän, täytynee keittää kahvit, koska sitten ei nukuta vähään aikaan. AstraZenecan rokote on ensimmäinen, joka voi muuttaa pelin nopeasti.

Kunnissa on Mäkitalon mukaan paljon osaamista rokotusten järjestämisestä, sillä influenssarokotukset ovat vuosittain toistuva asia ja esimerkiksi sikainfluenssan joukkorokotukset ovat hyvin muistissa.

– Jos saamme tätä helposti rokotettava valmistetta yllättävänkin nopeasti, polkaisemme toiminnan käyntiin hyvinkin nopeasti, Mäkitalo sanoo.

Toisin kuin Biontech-Pfizerin ja Modernan rokotteet, AstraZenecan rokote voidaan säilyttää normaalissa jääkaappilämpötilassa.

– Pullonkaula muuttuu siinä vaiheessa rokotteiden saatavuudesta siihen, kuinka paljon voimme pistää rokotteita.

Ainakaan Oulussa ei vielä tiedetä, kuinka joukkorokotukset tarkalleen ottaen järjestetään.

– Oulussakin ollaan leviämisvaiheessa, ja pahuksen muuntoviruskin uhkaa koko Suomea. Etenemmekö silti rokotusjärjestyksessä vai voimmeko järjestää niin ison rokotekampanjan, että voimme luopua järjestyksestä ja rokotamme vaan kaikki niin nopeasti kuin pystytään? Mäkitalo pohtii.

Toinen avoin kysymys on rokoteaikojen jakaminen käytännössä. Vielä on mietittävä, käytetäänkö siinä sähköistä ajanvarausta.

– En usko, että kukaan on vielä varma kannattaako siinä vaiheessa käyttää ajanvarausta vai jotain muuta tapaa. Kun nyt ennakkovaroitus on tullut, ja tietoa on saatu sairaanhoitopiiriltä, THL:stä ja sosiaali- ja terveysministeriön kautta, joudutaan miettimään pullonkauloja, resursseja ja aikaa.

Työterveyshuollon pitäisi tässä vaiheessa Mäkitalon mielestä tulla vahvasti mukaan, koska työssä käyvien perusterveydenhuolto on suurelta osin siellä.

Mitään erityisiä lakimuutoksia, joita työmarkkinajärjestöt ovat vaatineet, ei hänen mukaansa tarvita. Reilua olisi valtion sitoumus, että kulut työnantajille korvataan. Myös muu yksityinen puoli ja sen tilat halutaan Oulussa mukaan.

– Tavoitteena on, että ennen rokotemyrskyn saapumista ehtisimme tehdä nopean kilpailutuksen tarjolla olevilta palveluntarjoajilta.