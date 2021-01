Näkkileipien takaisinvetoa laajennetaan – syynä liiat etyleenioksidijäämät

Ruokavirasto kertoo, että Lantmännen Cerealia laajentaa aiempaa, joulukuun lopulla ilmoitettua näkkileipien takaisinvetoa.

Pois vedettävissä tuotteissa on käytetty Intiasta lähtöisin olevia seesaminsiemeniä, joissa on todettu liikaa etyleenioksidin jäämiä. Ruokaviraston mukaan etyleenioksidin ei tiedetä aiheuttavan välitöntä vakavaa terveyshaittaa pieninä pitoisuuksia, mutta tuotteita ei tulisi silti käyttää.

Laajennettu takaisinveto koskee Vaasan Pieni Pyöreä Seesami, 250 gramman pakkauksia, joissa parasta ennen päiväys on 3.9.2021. Sama koskee Vaasan Pieni Pyöreä Monivilja, 250 gramman pakkauksia, joissa parasta ennen päiväys on 16.9.2021. Kolmas takaisinvedettävä tuote on Vaasan RuisNacho Seesami, 130 gramman pakkaukset, joissa parasta ennen päiväys on 5.7.2021.