HS selvitti Koskelan epäillyn teinimurhan taustat: Uhrin tunteneilta karuja tietoja lopulta kuolemaan johtaneen kiusaamisen kestosta

Useat uhrin tunteneet henkilöt kertovat Helsingin Sanomille, että Koskelan epäillyn teinimurhan uhria oli kiusattu jo alakoulusta lähtien.

Helsingin poliisilla on ollut joulukuun alusta lähtien käynnissä henkirikostutkinta, jossa kolmen 16-vuotiaan pojan epäillään surmanneen ikätoverinsa erityisen raa’alla ja julmalla tavalla Helsingin Koskelassa.

Poliisin mukaan epäilty murha tapahtui Koskelan sairaalan alueella 4. joulukuuta, jossa uhri ja kolme epäiltyä olivat viettämässä yhden epäillyn syntymäpäivää. 16-vuotias uhri löytyi löytyi samasta paikasta kuolleena 7. joulukuuta.

Poliisi on aiemmin kertonut, että henkirikokseen liittyy nöyryyttäviä elementtejä kuten videointia ja uhrin riisumista. Poliisin mukaan henkirikosta oli edeltänyt kiusaaminen, joka oli kestänyt kuukausia. Poliisin mukaan uhri ei ilmeisesti ollut kertonut kenellekään häneen kohdistuneesta kiusaamisesta.

Helsingin Sanomat on julkaissut perjantaina uutisen, jossa on selvitetty Koskelan julman ja laajalti järkyttäneen henkirikoksen taustoja.

Helsingin Sanomat on haastatellut useita uhrin tunteneita henkilöitä. Näiden mukaan uhrin kiusaaminen oli pitkäkestoisempaa kuin toistaiseksi on kerrottu. HS:n lähteiden mukaan uhria oli kiusattu jo alakoulusta lähtien ja kiusaaminen jatkui uhrin kuolemaan saakka.

Haastateltujen mukaan kiusaaminen oli luonteeltaan nimittelyä, mollaamista, tönimistä sekä lippiksen tai jonkin muun tavaran viemistä. Viime vuoden lopulla kiusaaminen muuttui lopulta väkivaltaiseksi.

Helsingin Sanomien mukaan uhri ja epäillyt, yhtä lukuun ottamatta, olivat tunteneet toisensa jo päiväkodista lähtien ja kävivät peruskoulun samassa koulussa.

Rikostarkastaja Jari Koski kertoi tiistaina Ilta-Sanomille, että hänelle syntyneen vaikutelman mukaan epäillyillä itselläänkin on ollut vaikeuksia käsittää, miten tähän on päädytty.

– Yksi on tehnyt yhtä, toinen on tehnyt toista ja on menty aina vain pidemmälle. Joku tällainen kuvio siinä kaiketi on ollut. Vaikea kuvitella, että yksinään kukaan tuon ikäinen ihminen tällaista tekisi, Koski sanoi.

Koski kertoi myös tapauksesta, jossa pojalla oli ollut näkyviä vammoja, mutta jätti kiusaamiskokemuksensa paljastamatta.

­Hän oli selittänyt ne tapaturmalla eikä ollut kertonut kenellekään, mitä oikeasti oli tapahtunut. Vaikuttaa siltä, ettei uhri ole aktiivisesti tuonut julki itseensä kohdistuneita asioita.

Tapaus saattaa edetä oikeuteen jo helmikuussa. Kolme 16-vuotiasta epäiltyä poikaa ovat yhä tutkintavankeudessa. He ovat olleet tutkintavankeudessa jo reilusti yli kuukauden. Syytteiden nostamisen määräpäivä on tällä hetkellä 5. helmikuuta.