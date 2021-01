Kommentti: Kokoomus oikealle – pysyvätkö äänestäjät perässä?

Kokoomuksen uudet remonttimiehet haluaisivat viedä puoluetta oikealla. Helsingistä on tulossa puolueen linjakamppailun taistelukenttä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Petteri Orpo haluaisi vain kirkastaa kokoomuksen linjaa. Puolueessa on myös halua muuttaa se kokonaan.­

Kokoomuksella on kannatusongelma. Ongelmaa voitaisiin ratkaista mahdollisia äänestäjiä miellyttämällä. Operaatioilla on suuret mahdollisuudet mennä aivan mönkään.

Helsingin Sanomat kertoi torstaina kokoomuksen teettämästä selvityksestä, jota ilmeisesti ei ollut tarkoitettu julkisuuteen. Sen mukaan kokoomuksella on ääniä helpoiten voitettavissa perussuomalaisten kannattajilta.

”Rajapinta” sinne on suurin. Rajapinta tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että sen kummaltakin puolelta äänestäjiä voi siirtyä suuntaan tai toiseen.

Rajapinnan ongelma kokoomuksen kannalta on se, että myös kokoomuksen äänestäjät voivat tuntea houkutusta hypätä perussuomalaisten kelkkaan. Perussuomalaiset on viime aikoina vienyt taloudellisia linjauksiaan oikealle, minkä uskotaan miellyttävän kokoomuksen tyytymättömiä kannattajia.

Kokoomuksessa on aiemmin oltu huolissaan rajapinnasta vihreiden kanssa. HS:n saaman tutkimustiedon mukaan sitä olisi merkittävässä mitassa vain Helsingissä ja hiukan vähemmän merkittävässä muutamassa muussa isossa kaupungissa.

Kokoomuksen sisällä käydään kamppailua linjasta ja puoluejohtaja Petteri Orpon mahdollisesta seuraajasta. Tutkimus antaa pontta kokoomuksen ”kansalliskonservatiiveille”, jotka haluavat viedä puoluetta perussuomalaisten linjoille kilpaillakseen näiden kanssa. Heidän mielestään koko pitkä sinivihreä suhdanne puolueen historiassa on erehdys.

Kokoomuksen sinivihreille tutkimus on kylmä suihku. He ovat ajaneet tavoitteitaan puolueessa vetoamalla siihen, että muuten menetetään ääniä vihreille.

HS:lle Petteri Orpo sanoi, että tutkimuksen perusteella puolueen tavoitteita ei muuteta. Korkeintaan ”kirkastetaan viestiä”. Mutta politiikassa sanominen ja tekeminen ovat usein samoja asioita.

Ja puolueen sisällä on painetta linjapapereidenkin muuttamiseen.

Sinisten tie?

Oikealle puoluetta vievät uskovat, että kokoomuksesta voidaan nopeasti muokata ”kunniallisempi” versio perussuomalaisista. Puolue, joka puolustaa perinteisiä arvoja ja karsastaa maahanmuuttoa, mutta ei ökellä.

Tässä on kättelyssä se pulma, että kokoomukseen läheisiä suhteita omaava elinkeinoelämä haluaa työperäistä maahanmuuttoa. Perussuomalaisten on yksinkertaisempaa vain vastustaa kaikkea.

Kokoomus on pitkän historiansa aikana muutenkin ankkuroitunut tylsään suomalaiseen arkitodellisuuteen enemmän kuin perussuomalaiset, joiden aatos lentää vapaammin.

Uudesta oikeistolaisesta kokoomuksesta tulisi helposti vain köyhän miehen perussuomalaiset. ”Köyhä mies” ja kokoomus eivät oikein sovi samaan lauseeseen.

Mallia on jo kokeiltu. Kun perussuomalaiset muutama vuosi sitten hajosi, vanha johto perusti siniset, joka yritti olla perussuomalaisten kevytversio. Kannatusta ei ollut.

Helsingin ongelma

Kokoomuksen linjariita kärjistyy heti Helsingin kunnallisvaaleissa. Ylen selvityksen mukaan suosituin pormestariehdokas pääkaupungin kokoomusvaikuttajien piirissä olisi entinen kansanedustaja ja meppi Kirsi Piha. Piha tosin vasta harkitsee asiaa.

Piha on niin vapaamielinen kuin kokoomuksessa voi olla. Helsingissä kokoomus ja vihreät kisaavat ykköspuolueen kanssa. Pihaa tarvittaisiin tuomaan ääniä vihreiltä.

Kokoomus ei kuitenkaan voi olla erilainen pääkaupungissa ja muualla maassa, jossa sen tutkimuksen mukaan pitäisi olla vähemmän vapaamielinen. Tai liberaali niin kuin ne sanoo.

Pihan kilpailijaksi Helsingissä profiloituu kansanedustaja Wille Rydman, joka on suunnilleen niin oikeistolainen kuin nykykokoomuksessa voi olla. On eri juttu toisiko hän ääniä pääkaupungin perussuomalaisilta, kun näiden pormestariehdokkaana on itse Jussi Halla-aho.

Kokoomus on ollut Helsingin valtapuolue vuosikymmeniä. Ykkösaseman menetys kirpaisisi pahasti.

Jos kokoomus menettää sen Helsingissä, kunnallisvaaleista jää karvas maku, vaikka muualla maassa saataisiinkin torjuntavoitto.

Se kiihdyttää linjakamppailua. Oikeistolaisempaa politiikkaa haluavilla on hyvät mahdollisuudet sen voittamiseen.