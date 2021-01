Eeva oli jäädä lumen saartamaksi, mutta hätiin tuli saksofonisti – ”Kun tulimme takaisin, huomasimme, että Ukolta oli takki lähtenyt”

”Saksofonistista olisi ihan heti osannut ajatella, että hän on lumitöiden ammattilainen.”

Ukko Heinonen huomasi, että moni on nyt tuskissaan lumen kanssa, ja päätti tulla hätiin.­

Helsingin Käpylässä asuva Ukko Heinonen katseli koiraa ulkoiluttaessaan, että moni ihminen puuhastelee lumen parissa.

– Huomasin myös, että on ihmisiä, jotka eivät pysty tai jaksa tehdä lumitöitä.

Ukko Heinonen ajatteli, että hän voisi tarjota apuaan. Hänestä on mukava tehdä lumitöitä.

Hän on ammatiltaan saksofonisti ja säveltäjä. Lumityöt tuovat hauskaa vaihtelua.

– Jos minun töistä on jollekin iloa, hyvä niin. Mitä vaan minulle voi keksiä hommaa, ja omantunnon mukaan voi maksaa.

Ukko Heinonen ilmoitti asiasta Facebook-ryhmässä.

Samana iltana tuli keikka Käpylän Kuutamotielle.

Omakotitalossa asuva Eeva Oinonen huomasi Ukon ilmoituksen ja otti yhteyttä.

– Tuli tehtyä edellisenä päivänä ihan tarpeeksi lumitöitä. Kun sitten joku tarjoutui antamaan apua, otin yhteyttä.

Eeva Oinonen sanoo, ettei saksofonistista olisi ihan heti osannut ajatella, että hän on lumitöiden ammattilainen.

Oli pakkaspäivä. Eeva Oinonen huomasi, että Ukko Heinonen oli täysissä varusteissa.

– Me lähdimme koirien kanssa lenkille. Kun tulimme takaisin, huomasimme, että Ukolta oli takki lähtenyt. Ovat lumityöt sen verran raskasta hommaa.

Ansa ja Ilmi nauttivat lumesta.­

Paljastui myös, että Ukko Heinosen sisko asuu Oinosen naapurissa.

– Kiva, että Ukolla oli lumitöiden jälkeen naapurissa sauna lämpiämässä.

Ukko Heinosella meni pari tuntia Oinosen pihalla.

– Tein ajoluiskan, etupihan, portaat, takapihan portaat ja reitin jäteastioille. Lisäksi tein väylän vanhuskoiralle, että se pääsee pissapaikalle.

Eeva Oinosella on kaksi koiraa. Ne ovat ranskalaisia paimenkoiria, beauceroneita.

On vanha työkoira, 11-vuotias Ilmi. Se on koulutettu rauniokoiraksi ja pelastuskoiraksi.

– Sillä on ikää eikä rauniokoulutus ole tehnyt hyvää sen jaloille. On kiva, että sille on tehty väylää pihalle, Eeva Oinonen selvittää.

Ilmin lisäksi talossa asuu pieni pentu, neljä kuukautta vanha Ansa.

– Nyt sen pennun löytää lumihangesta, kun ei ole joka puolella puolta metriä lunta.

Autolle on Ukko Heinosen ansiosta pihalla parkkipaikka.

– Ainoa vaan, että autolla ei pääse täältä minnekään. Kuutamotietä ei ole vieläkään aurattu, Eeva Oinonen kommentoi.