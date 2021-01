Meilahden sairaalassa on menehtynyt pari potilasta, jotka olivat saaneet sydäninfarktin lumitöitä tehdessään.

Kovaa lumentuloa seuranneet raskaat lumityöt ovat aiheuttaneet piikin sairaalan sydäntautipotilaissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Meilahden sairaalassa on hoidettu tällä viikolla kymmenkunta potilasta, jotka ovat saaneet sydäninfarktin lumitöitä tehdessään.

Sydänkirurgian ylilääkäri Tatu Juvonen selvittää, että lyhyessä ajassa tuli poikkeuksellisen paljon lunta.

Sitten huonolla kunnolla varustetut ja rehkimiseen tottumattomat ihmiset alkoivat tehdä raskasta, fyysistä ponnistelua.

– Jos on olemassa oleva sepelvaltimotauti, se saattaa yllättää. Tulee äkillinen tapahtuma eli jonkinlainen veritulppa tai vastaava. Sepelvaltimo menee tukkoon ja tulee sydäninfarkti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS, Meilahden sairaala-alue Helsingissä 22. huhtikuuta 2020.­

Meilahden sairaalaan tuli Juvosen mukaan tällä viikolla kymmenkunta potilasta hoitoon, joissa esitietona oli, että he olivat tekemässä lumitöitä ja alkoivat rintakivut.

– Osa on tullut elvyttäen ja osa on tullut ambulanssikyydillä.

Sairaalassa on potilaita hoidettu niin, että suurimmalle osalle potilaista on tehty pallolaajennus. Joillekin on tehty ohitusleikkaus.

– Kaksi potilasta on menehtynyt elvytystoimenpiteistä huolimatta.

Juvonen sanoo, että moni lähtee tekemään lumitöitä vanhasta muistista.

Kun ei ole jatkuvaa treenaamista ponnisteluun, olemassa oleva tauti saattaa helposti aktivoitua fyysisen rasituksen yhteydessä.

– Sydänkohtauksen saaneet ovat yleensä iäkkäitä miehiä, jotka kolan kanssa ryskäävät.

Juvonen varoittaa, että jos ei ole fyysistä kuntoa eikä ole harjoituttanut lihaksistoa, pitäisi aloittaa varovasti ponnistelu.