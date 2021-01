Tämä on korona­tilanne Suomessa nyt – katso tuoreet tiedot torstailta

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä Suomessa nousi 616:een.

Suomessa todettiin uusia koronavirustartuntoja 258, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina.

Uusia koronakuolemia oli kuusi.

Suomessa on nyt kuollut koronaan 616 ihmistä, kun Ruotsissa kuolinluku nousi juuri reilusti yli 10 000:n.

Sairaalahoidossa on 155 potilasta, joista tehohoidossa 29 potilasta.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisen 14 päivän ajalta on noin 64 tapausta sataatuhatta asukasta kohti.

Helsingin postinumeroaluekohtaiset luvut julki

Helsinki on julkistanut tuoreimmat postinumeroalue­kohtaiset koronaluvut.

Edellisen kahden viikon aikana eniten uusia tartuntoja 100 000 asukasta kohden raportoitiin Veräjämäellä (370), Itä-Pasilassa (325,7) ja Malminkartanossa(301,5).

Absoluuttisesti suurin määrä tartuntoja (46) oli Kontulan-Vesalan -alueella.

Alhaisinta ilmaantuvuus on Itä-Pakilassa (27,3), Paloheinässä (33,7) ja Lauttasaaren Vattuniemessä (34,1).

Yhteensä Helsingissä raportoitiin kahden viikon aikana 895 uutta tartuntaa, jolloin ilmaantuvuusluku oli 137.

”Uhka on ilmeinen”

Hallitus neuvotteli koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttamista riskeistä Suomelle. Neuvottelujen tuloksista kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksessa.

”Uhka on ilmeinen ja se on otettava vakavasti. Siksi on tärkeää, että toimiin ryhdytään ennakoitavasti ja riittävällä voimakkuudella”, totesi peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Kiurun mukaan herkemmin leviävää koronan brittimuunnosta aiotaan torjua muun muassa tiukentamalla rajaliikennettä ja tuomalla koronatestit kaikille rajanylityspaikoille.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on avannut koronarokotusten ajanvarausjärjestelmän – aluksi se on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, mutta laajenee kansalaisten käyttöön tammikuun lopussa.

Lehtonen pohtii ”suojamuuria” Uudellemaalle

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pohti Kauppalehdessä alueellisen rokotestrategian hyötyjä ja haittoja ja väläytti Uudenmaan rokottamista ennen muuta maata. ”Silloin olisi mahdollista rakentaa suojamuuri Uudestamaasta muulle maalle”, Lehtonen totesi.

THL ei ole innostunut ajatuksesta.

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays hätkäytti twiitillään ”Valitettavasti nyt on meillä päin oltu baareissa koronan kanssa ihan ylen määrin...”

Twiitti sisälsi kymmenen ravintolaan, joissa käyneet ovat voineet altistua koronalle. Koronatartuntojen määrä on kääntynyt Pirkanmaalla kahden viime päivän aikana selvään kasvuun.

Osa nuorista ei kerro altistumisista Oulussa

Oulun terveysjohtaja Jarmo Mäkitalo kiinnitti tietoihin sikäläisten nuorten keskinäisistä sopimuksista, joiden mukaan altistumisista ei kerrota, jotteivät kaverit joudu karanteeniin.

”Tämä on todella lyhytnäköistä toimintaa. Tietoon on tullut suunniteltuja kokoontumisia ja tapahtumia, joihin olemme päässeet puuttumaan viranomaisten kanssa. Tämä ei ole oikea tapa hillitä virusta. Karanteeneja on noudatettava.”

Mäkitalo vetosi nuoriin aikuisiin, että tapaamiset pidetään alle 10 hengen kokoonpanoissa. Oulun ilmaantuvuusluku on suurista kaupungeista neljänneksi suurin.