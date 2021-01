Perheen nelivuotiaassa vanhemman äärikonsti herätti alkuun epäilyksiä.

Erikoinen sukkaviritelmä on ollut käytössä viikon verran.­

Suomeen viikolla vyörynyt pakkasaalto on luonteeltaan armoton, ja kipeimmin sen hampaat purevat varpaisiin. Pohjoiskarjalainen perheenäiti Mari ei antanut säähirviön voittaa vaan nikkaroi lapsilleen epätavallisen suojavarustuksen.

Tapauksesta kertoi aiemmin Iltalehti.

– Törmäsin ideaan alun perin Facebookin Suositusten mukaiset kengät lapselle -ryhmässä. Ongelmana on, että suositusten mukaiset kengät ovat taipuisat ja joustavat. Sehän tarkoittaa, että pohja on ohuehko, eikä eristä paksupohjaisten kenkien tavoin, Mari kommentoi Ilta-Sanomille.

Pakkasen kiristyessä kipurajoille Mari otti ja asetti 2- ja 4-vuotiaiden lastensa kenkien päälle perheen isän villasukat. Nelivuotiaassa vanhemman äärikonsti herätti alkuun epäilyksiä ja vastarintaa.

– Hän oli heti sitä mieltä, ettei mitään isin sukkia voi ulos laittaa.

Lapsen asenne muuttui yhdellä päivällä raadollisessa ulkoilmassa. Siperia opetti, ja nyt suojasukat ovat olleet käytössä viikon verran. Sukat ovat kuitenkin vain osa tarkkaan harkittua varustusta.

– Laitamme aina villaa ihoa vasten. On merinovillakerrosta sukista lapasiin. Niiden lisäksi on kypärämyssy, ja päälle tulevat villahaalari ja villasukat. Sitten on toppahaalari, hattu, rukkaset ja paljasjalkakengät.

Perheenäiti kertoo villasukkaviritelmän yleistyneen tänä talvena ystäväpiirin lapsiperheissä. Toistaiseksi sukat ovat säästyneet pihaleikeistä ehjinä. Isän jalkoihin niitä ei ole enää tarkoitus pukeakaan.

– Viikon verran lapset ovat niitä käyttäneet, eivätkä ne ole vielä mistään kohtaa lähteneet purkautumaan. Toki ne huopuvat, kun sisälle ottaa ja pinnassa oleva lumi sulaa.

Sääpalvelu Forecan mukaan pakkasta oli Pohjois-Karjalan maakunnassa torstaina 25–27 astetta. Perjantaina lämpötilan ennustetaan pysyvän samoissa lukemissa. Maakunta kuuluu Ilmatieteen laitoksen torstaina julkistaman pakkasvaroituskartan riskialueisiin.