Onko sinulla kylmä? Suomen armeijasta tuttu konsti pelastaa pakkasella

Lähipäiville on luvattu ympäri maata sellaisia pakkaslukemia, että pitkään ulkona ollessa saattaa tulla ihan kylmä. Yksi varteenotettavimmista lämmittelynikseistä on tuttu ainakin monille armeijan käyneille. Tällä videolla näkyvän ”inttikikan” hyviin puoliin kuuluu välittömän vaikutuksen lisäksi se, ettei lämmittelyyn tarvita kirjaimellisesti mitään kättä pidempää. Myös niksin toimintavarmuus on huippuluokkaa. Tämä niksi ja kyseinen video on esitelty Ilta-Sanomissa aiemmin jo vuonna 2016.

