Helsingin Töölön tapaturma-asemalla hoidetaan ja leikataan liukastuneita potilaita. Heitä on Toini-pyryn seurauksena paljon.

Toini-pyryn lumisateiden ja pakkaskelin yhdistelmä on tehnyt jalankulkuväylistä petollisen liukkaita.

Tämä on näkynyt poikkeuksellisena potilaspiikkinä Töölön tapaturma-asemalla Helsingissä.

– Ihan selkeä piikki. Tänään on kolmas päivä, kun meillä on hurjasti liukastuneita potilaita leikattavana, ylilääkäri Kaisa Virtanen kertoo torstaina.

Virtasen mukaan valtaosa potilaista on työikäisiä.

– Eli nuoria ihmisiä.

Liukastuneita päivystyspotilaita on Virtasen mukaan tullut niin paljon, että kaikki suunnitellut ja kiireettömät leikkaukset on jouduttu siirtämään.

– Leikkaamme nyt vain päivystyspotilaita.

Videolla judoka Miikka Neuvonen opettaa kuinka kaadutaan oikein.

Valtaosa liukastumisvammoista on alaraajojen ja yläraajojen murtumia.

– Nilkkamurtumia on paljon. Kun onkin liukas maa alla, niin nilkka voi vääntyä. Yläraajamurtumia on tullut, kun on otettu kädellä kaatuessa vastaan. Esimerkiksi rannemurtumia ja olkavarren murtumia. Lisäksi on ollut säärimurtumia, sääriluun varren murtumia ja olkavarren murtumia, Virtanen luettelee.

– Ei kuitenkaan mitään hengenvaarallista vaan meille ihan peruskauraa. Määrä vain on iso.

Virtasen mukaan Töölön, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa leikkausta odottaa tällä hetkellä yhteensä 50 liukastunutta potilasta.

– Se on noin kolme kertaa enemmän kuin vaikka viime viikolla. Toinen mokoma odottaa pienempien vammojen kanssa leikkausaikaa kotona, Virtanen sanoo.

– Näin hankalaa tilannetta ei ole ollut miesmuistiin.

Huojentavaa on, että pään alueen vammoista kärsiviä potilaita ei ole juuri saapunut päivystykseen. Vammat ovat siis kohdistuneet raajoihin.

Suurimmat lumikertymät kasautuivat Toini-pyryn aikana pääkaupunkiseudulle. Esimerkiksi Pirkanmaalla vältyttiin pahimmalta lumikaaokselta, eikä liukastumisiakaan ole sattunut läheskään yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla.

Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) vahvistetaan, että akuuttihoidossa ei ole havaittu erityistä piikkiä liukastuneiden potilaiden määrässä.

Toini-pyry teki ajokelistä huonon, ja pelti kolisikin lukuisia kertoja pääkaupunkiseudulla lumimyräkän aikana. Vakavilta liikenneonnettomuuksilta kuitenkin vältyttiin.

– Meillä ei ole ollut yhtään liikenneonnettomuudessa loukkaantunutta potilasta. Ehkä ajokelistä varoitettiin tarpeeksi hyvin, Virtanen sanoo.

Lumentulo on hiipunut, ja pakkaset ovat vallanneet Suomen. Kävelytiet ovat edelleen liukkaita. Virtanen kehottaa kiinnittämään huomiota kenkävalintaan.

– Hyvät jalkineet ovat ensiarvoisen tärkeät. Tukevapohjaiset kengät tai nastajalkineet ovat hyvät. Liikkuminen vaatii nyt keskittymistä, Virtanen ohjeistaa.

Lumisten kelien ansiosta ihmiset ovat innostuneet talviliikunnasta. Tämä ei ole vielä näkynyt Töölön tapaturma-asemalla, mutta tilanne voi muuttua.

– Toistaiseksi kaikki potilaat ovat olleet jalankulkijoita. Jatkossa voi tulla hiihdossa, luistelussa tai mäenlaskussa loukkaantuneita, Virtanen sanoo.