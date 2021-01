Jyrki Lehtolan kolumni: Laura Huhtasaari onkin oikeassa!

Ja mitä muuta ”penkinpainajaiset” on kuin valmistautumista yhteiskunnan painajaiseen eli vallankumoukseen, kysyy Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Terveisiä täältä bunkkerista.

Ollaan vaalean suomalaisrouvan, Huhtasaaren Lauran, kanssa kommunisteja paossa.

On täällä onneksi muitakin, kun kaksistaan oltaessa päätyisimme varmaan himojemme alttarille.

Kansanedustaja Jani Mäkelä tuossa lattialla suttaa juuri aakkosia, kun aakkoset ovat sillä lailla vaarallisia, että niitä yhdistelemällä opettajan on mahdollista muotoilla lapsille perussuomalaisten vastainen viesti.

Kansanedustaja Ano Turtiainen mököttää, kun se ei voi rakentaa legoista paloautoa, kun kommunistien vakoiluun kyllästyttyään ”Nano” murskasi eilen nyrkeillään kaikki punaiset legot.

Hirveän äheltämisen jälkeen kansanedustaja Ville Tavio sai viimein kiinnitettyä ilmastoteipin suunsa eteen ja sitten tajusi, ettei se pysty nyt huutamaaan siitä, että sitä sensuroidaan eli sitä sensuroidaan.

Laura Huhtasaari on meistä sivistynein, kun se osasi kopioimatta kirjoittaa graduunkin nimensä, ja se vertasi meitä eilen tällaiseen sutturaan kuin Anne Frank sillä erotuksella, että me ei olla haisevia kommareita.

Lauran mukaan Anne Frankin tunnisti kommunistiksi siitä, että se oli maahanmuuttaja, joka piileksi natseja isossa Kelan päivärahoilla ostamassaan luksustalossa Amsterdamissa. Hyvin oli asiat sillä verrattuna meihin, jotka joudutaan kykkimään Porissa kellarissa, jossa Laura laulaa Iron Maidenia, mutta jos natsi olisi ovella, ei kyllä pelättäisi, kahveet tarjottaisiin, ihmisiä me kaikki ollaan paitsi kommunistit.

Kun täällä bunkkerissa ei ole ikkunoita ulkomaailmaan, täältä näkee kaiken paremmin. Laura on jo nähnyt, että USA:n kongressi on kommunistinen, kokoomus on kommunistipuolue ja Runebergin päivä on kommareiden juoni saada meidät puhumaan torttu suusta proletariaatin vallankumouksesta.

Täältä näkee myös, kuinka suomalaiset yritetään muuttaa kommunisteiksi pienestä pitäen, ja jos käyttää anti-marxilaista dialektiikkaa perussuomalaisessa humalassa, opettajien etujärjestön lyhenne OAJ tulee sanoista ”Lenin, panisin”. Ja tällaiset saavat opettaa lapsia!

Ja mitä muuta ”penkinpainajaiset” on kuin valmistautumista yhteiskunnan painajaiseen eli vallankumoukseen? Kun teinejä ajelutetaan kuorma-auton lavalla pitkin kaupunkeja, se on kenraaliharjoitus kommunistiselle valtaukselle ja karkkien heittely on pommien viskomisen harjoittelua.

Niin kuin Nanokin hyvin kiteytti: ”HÄH!”.

Kun on linnoittautunut bunkkeriin, näkee taistelutoverinsakin tarkemmin.

Kaikki merkit ovat alkaneet viitata siihen, että Laura Huhtasaari on desantti, kommunistinen vakoilija:

Ammatiltaan opettaja = kommunisti.

Asuu Brysselissä = kommunisti.

Osaa lausua oikein espresson = kommunisti.

On matkustellut maailmalla, vaikka baareja on Suomessakin = kommunisti.

Kiistää olevansa kommunisti = kommunisti.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.