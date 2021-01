Kommentti: Korona­maailma on Suomelle epäreilu – nyt täytyy varautua pahoihin päiviin

Suomi ei saanut pandemiasta hengähdystaukoa, jonka olisimme ansainneet, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Maailma on joskus pienelle epäreilu. Se on sitä Suomelle. Kaikki mahdollinen on tehty ja pärjätty Euroopan mitassa hyvin. Silti koronavaara ei vain väisty. Se lähti uudestaan liikkeelle Lontoon suunnalta.

Tuliainen on sellainen, että se voi sotkea suomalaisten elämää lisää vielä kuukausia. Ikään kuin tässä muutenkaan liian helppoa olisi ollut.

Viimeksi uhka kasvoi meillä joulun alla. Suomi henkäisi syvään ja jatkoi sisulla. Sukujouluja peruttiin, juhlia jätettiin väliin. Se toimi.

– Epidemia tuntuu pysähtyneen paikoilleen, toki korkealle tasolle, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Tilanne ei siis ole hyvä, mutta siedettävä, kun rokotukset ovat jo alkaneet. Mutta tilanne voi hetkessä olla paha.

Sen aiheuttaa Britanniasta liikkeelle lähtenyt helpommin tartuttava muunnos koronaviruksesta. Erityisesti Irlannissa se on muuttanut tilanteen hetkessä synkäksi. Kanaalin toisella puolella pelko on suuri.

Suomessa tilanne on odottava. Huolta lisää se, että myös Virossa tilanne on nyt huomattavan paha. Suomen naapurimaista vain Norjan tilanne on kohtalainen.

Torstain infossa ministeri Krista Kiuru puhui toimista rajaliikenteen tiukentamiseksi ja matkustussuositusten kiristämiseksi. Hän myös vaati, että kunnat pitävät kiinni suosituksista siitä, mitä viruksen leviämisvaiheessa pitää tehdä. Moni olisi halunnut jo vähän höllentää niitä.

Monien mielessä on jo paluu kevään poikkeustilaan. Ainakaan tällä viikolla näin ei tehty. Viikon päästä ilmeisesti on luvassa jytäkämpiä toimia.

Tautia pelkäävät toivoisivat kovempaa tahtia, muista asioista huolissaan olevat varovaisempaa.

Yksittäistapaus nyt, tautiaalto huomenna

Nyt täytyy taas varautua pahojen päivien varalta.

Monille toimijoille tämä tulee shokkina. Urheilun lajiliitot vetosivat juuri tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoon lasten liikuntamahdollisuuksien puolesta. Niiden mielestä rajoitukset haittaavat niitä tarpeettomasti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ehti ennustella, että kohta voitaisiin arvioida uudestaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten rajoituksia pääkaupunkiseudulla.

Tiedot koronaviruksen brittimuunnoksen leviämisestä ovat kylmä suihku tällaisille toiveille. Pahimmat pelot, että se tarttuisi nuoriin tehokkaammin kuin aikuisiin näyttävät turhilta. Mutta se tarttuu joka tapauksessa myös nuoriin helpommin kuin viruksen tutumpi versio.

Suomessakin olisi syytä oppia, että ”yksittäistapauksia” seuraa pian uusi tautiaalto.

Siitä taas seuraa monta ikävää asiaa ja pettymystä, joiden kanssa pitää nyt vain elää.

Yritysten hermot kovilla

Suurin pettymys on yrittäjien joukossa. Rokotusten alkaminen lupasi jo helpompaa kevättä.

Eri alat ovat aivan eri asemassa. Vaikkapa ulkourheilutarvikkeiden menekkiä korona nostaa. Lumen tultua suksia ostetaan nyt kiireesti Helsingissäkin.

Kotimaan matkailukin on joulusesongin jälkeen hiljennyt. Jos tilanne pääsee pahaksi, tiukkoja rajoituksia tulee jo ennen etelän talvilomia.

Ravintolan pitäjien hermot ovat olleet tiukoilla koko talven. Aukiolojen rajoittamiset veivät tärkeät pikkujoulutulot. Nyt alalla elettäisiin joka tapauksessa vuoden hiljaisinta aikaa. Takaraivossa pelottaa uuden täyssulun mahdollisuus.

Sellainen on jo todellisuutta suuressa osassa Eurooppaa.