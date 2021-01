Torstaina Suomessa hytistään paukkupakkasissa.

Lumisateet ovat hiipuneet lähes kokonaan, ja pakkaset valtaavat koko Suomen torstaina.

– Hyvin kylmää säätä on luvassa, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo.

Aamulla pakkanen ei vielä ehdi kiristyä huippulukemiinsa Etelä-Suomessa, koska sää on pilvinen. Pakkasta on noin kymmenen astetta.

– Pohjanmaan rannikolta Saimaan tienoille ja siitä etelään on pilvistä, mutta selkeillä alueilla on jo kylmempää, Latvala kertoo.

Pilvisyys vähenee päivän mittaan Etelä-Suomessakin. Iltapäivällä pakkanen alkaa kiristyä.

– Ihan lounaisimmassa Suomessa päivällä on hieman vajaa 15 astetta pakkasta. Muutoin etelässä on noin 15–20 astetta. Maan keskiosissa pakkasta on 20–30 astetta.

Lapissa mitattiin lähes 40 asteen pakkasia jo keskiviikkona. Torstaina päivällä pakkanen kipuaa edelleen pohjoisessa paikoin yli 30 asteeseen.

Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Lapissa ja vähenee muualla. Illalla pakkanen siis kiristyy entisestään eteläisemmässä Suomessa.

– Itä-Suomessa pakkasta voi olla yli 30 astetta illalla. Etelässä laajalla alueella on noin 20 astetta pakkasta. Keskiosan selkeillä alueilla noin 20–30 astetta, Latvala luettelee.

– Tiedossa on kylmä yö.

Pakkaslukemissa voi olla paljonkin paikallista vaihtelua pilvisyyden mukaan.

– Kannattaa hieman katsella taivaalle, jos on lähdössä ulos. Jos on selkeää niin siitä voi päätellä, että pakkanen on kenties kiristymässä kyseisellä seudulla, Latvala ohjeistaa.

Etenkin Etelä-Suomessa tuuli lisää pakkasen purevuutta.

– Etelässä pakkanen voi tuntua jopa 28 asteelta, jos tuulee vähänkin enemmän.

Latvalan mukaan läheskään joka vuosi Suomessa ei kivuta näin kylmiin pakkasasteisiin.

– Nyt ollaan lähellä vuoden kylmimpiä aikoja, mutta ei aina ole näin kylmää. Lapissakaan ei joka vuosi päästä 40 pakkasasteeseen.