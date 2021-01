Kuinka AstraZenecan ”kansanrokotteesta” ilmenneet uudet tiedot vaikuttavat rokotusaikatauluun? THL:n ylilääkäri nostaa esille kaksi avainkysymystä

Mikäli AstraZenecan koronarokotus saa EU:ssa myyntiluvan kaikille yli 18-vuotiaille, se saattaa hoputtaa rokotusten aikatauluja.

29. tammikuuta Euroopan lääkevirasto EMA todennäköisesti suosittelee Euroopan komissiolle myyntilupaa EU-alueen sisällä koronavirusrokotteelle, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Oxfordin yliopisto ja lääkeyhtiö AstraZeneca. Kyseinen rokote on niin sanottu ”kansanrokote”, sillä se on tarkoitus antaa suurelle osalle suomalaisista.

Ilta-Sanomien luotettavasta lähteestä saaman tiedon mukaan AstraZenecan hakemassa myyntiluvassa ei ole yläikärajaa, eli rokotetta voisi käyttää kaikille yli 18-vuotiaille.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, ettei hänellä ole vielä tietoa AstraZenican hakeman myyntiluvan ikärajoista. Mutta hän viittaa Isoon-Bitanniaan, jossa Oxfordin/AstraZenecan rokote on jo saanut myyntiluvan kaikille yli 18-vuotiaille.

– Jos mittatikuksi otetaan Iso-Britannia, niin siellä heidän virallinen ohjeistus AstraZenecan rokotteelle on yhteneväinen mRNA-rokotteelle, eli rokotetta suositellaan kaiken ikäisille 18 ikävuodesta ylöspäin, Nohynek sanoo.

mRNA-rokote viittaa jo EU:ssa myyntiluvan saaneisiin Pfizerin ja Modernan rokotteisiin.

Vielä vuodenvaihteessa Euroopan lääkevirasto EMA ilmoitti, että Oxfordin/AstraZenecan rokotteesta oli riittävää ja luotettavaa tutkimusdataa vain 18–55-vuotiaiden osalta, ja varsinkin yli 65-vuotiaissa tutkimustulokset olivat vaillinaisia.

Alun perin yksi mahdollinen vaihtoehto oli, että AstraZeneca hakisi myyntilupaa vain 18–55-vuotiaille. Uusien tutkimusten perusteella on kertynyt tarpeeksi lisätietoa rokotteen tehokkuudesta ja turvallisuudesta myös ikäihmisten ryhmässä. Tämän vuoksi lupaa voidaan hakea kaikenikäisille.

– Jos taas ottaa Ison-Britannian lääkeviranomaisen mittatikuksi, niin rokote toimii riittävän hyvin ja on riittävän turvallinen, jotta he ovat voineet antaa hätätilakäyttöluvan tälle rokotteelle kaikenikäisille, Nohyek sanoo.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotustilaisuudessa kuvattuna Pikku Myy -maskissa.­

Nohynek kertoi IS:lle 12. tammikuuta, että EMA on saanut lääkevalmistajalta tutkimustietoa jo lokakuun alusta alkaen ja jäljellä ovat enää viimeiset viilaukset.

Rokoteaikataulujen suhteen Nohynekin mukaan todellinen avainkysymys on, saako Oxford/AstraZeneca -rokote myyntiluvan kaikille yli 18-vuotiaille. Toinen avainkysymys on, kuinka nopeasti näitä rokotteita saadaan Suomeen.

AstraZeneca on jo aiemmin ilmoittanut, että sillä on varastoissa kymmeniä miljoonia rokoteannoksia valmiina heti käyttöön, kun lupa heltiää. Suomella on EU:n yhteishankintamekanismin kautta ostosopimus 3,7 miljoonaan annokseen, ja niillä voitaisiin rokottaa vajaat kaksi miljoonaa suomalaista.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen arveli tänään, että koronakurimusta on edessä vielä –-4 kuukautta ennen kuin tilanne alkaa helpottaa rokotusten myötä.

Milloin Nohyek arvelee valtaosan Suomen aikuisväestöstä olevan rokotettuja?

– Kesään mennessä voi olla ylioptimistinen arvio, mutta heti kun tiedämme Suomeen tulevien annosten määrän, voimme antaa realistisempia arvioita aikataulusta, Nohyek sanoo.

THL:n laatiman Suomen rokotusjärjestyksen mukaan ensin rokotetaan koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö, yli 70-vuotiaat sekä riskiryhmäläiset, joilla on koronaviruksen vakavalle tautimuodolle altistavia perussairauksia. Sen jälkeen siirrytään työikäiseen aikuisväestöön.