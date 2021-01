Tämä on koronatilanne Suomessa nyt – katso tuoreet tiedot keskiviikolta

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä Suomessa nousi 610:een.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa vahvistettiin keskiviikkona kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä Suomessa on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin 610 ihmistä.

Koronaviruksen vuoksi tehohoidossa oli keskiviikkona 28 potilasta, mikä oli kaksi vähemmän kuin tiistaina. Viruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa oli keskiviikkona 150 ihmistä. Tiistaina vastaava luku oli 158.

Uusia koronavirustartuntoja oli keskiviikkona todettu 324 ja kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 3 477. Se on 511 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Muuntuneita koronavirustartuntoja on Suomessa havaittu 61, joista maanantain jälkeen oli havaittu 12.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti oli keskiviikkona koko maassa noin 64. Selvästi tämän alle päästään useassa maakunnassa. Esimerkiksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla luku on alle kymmenen. Ilmaantuvuusluku ylittää sadan vain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, että nyt ei ole aika lähteä höllentämään koronarajoituksia. Viesti alueille ja kunnille on, että nykyiset rajoitustoimet on pidettävä voimassa ja on mahdollista, että toimia joudutaan vielä entisestään kiristämään.

Marinin mukaan hallitus keskustelee vakavasti ainakin rajatoimien kiristämisestä, eli pitäisikö esimerkiksi sallia vain välttämätön työmatkaliikenne.

Taustalla on koronaviruksen ärhäkästi leviävä brittimuunnos, jonka leviämistä Suomessa hallitus haluaa torjua mahdollisimman tehokkaasti.