Harvinaista herkkua: Helsinkiläinen etätyöläinen Tomi, 53, lähti hiihtäen lounastauolle

Etelä-Suomessa on saatu nauttia valkoisista kinoksista muutaman lumettoman talven jälkeen. Moni on kaivanut sukset kellarista ja hiihtää jopa työmatkat tai lounasmatkat.

Helsingin omakotitaloalueella Maunulassa Tomi Ollila, 53, tekee etätöitä kotoa käsin.

Normaalisti mies lähtee lounastauolle muutaman kilometrin päässä oleviin lounasravintoloihin pyöräillen, mutta lumesta innostuneena hän päätti taittaa matkan tällä kertaa suksilla.

– Olen menossa Maunulasta Metsälään syömään, pääsen nopeammin näillä suksilla. Muuten menisin pyörällä, mutta nyt kun ei pääse pyörällä, niin pitää mennä suksilla.

– Tulee noin kolmen kilometrin lenkki. Menen joko tuohon intialaiseen tai johonkin muualle, Ollila kertoo.

Ollilan lounaslenkin pituus on noin kolme kilometriä.­

Hiihtovarusteista Ollila ei ota paineita.

– Sukset ovat ikivanhat ja sauvatkin 1990-luvulta. Voitelin sukset kaksi vuotta sitten, en ota mitään suorituspaineita. Se on vaan enemmän treeniä, kun on vähän lipsuvat sukset.

Ollila ottaa tuoreen lumen täyttämistä kaduista kaiken irti.

– Nythän on hyvä hiihtää vielä kun ehtii, kohta on hiekkaa joka paikassa eikä sitten enää pääse. Tämä on ihan hauskaa mennä näin. Viime talvena en päässyt ollenkaan hiihtämään.