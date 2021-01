Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Lumipyry ruoski Suomea, mutta koirat oli ulkoilutettava – katso parhaat videot karvaturreista kinoksissa

Toini-pyry on ruoskinut Suomea ja lunta on paikoittain tullut jo yli puoli metriä. Koirat on kuitenkin ulkoilutettava ja varsinkin pienimpien karvakuonojen kanssa videoille saattaa tallentua huvittavia hetkiä. Keräsimme netin ja somen sopukoista parhaat videot koirista Suomen lumikaaoksen keskellä!

