Näin rokotetoimitukset Suomeen etenevät – vauhti kiihtyy kevättä kohti

Ensimmäiset Modernan rokotteet saapuvat tällä viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pfizerin koronavirusrokotetta valmistetaan Puursissa, Belgiassa. Saksaan on määrä avata toinen tehdas, joka lisää huomattavasti yhtiön tuotantokapasiteettia Euroopassa.­

Suomeen on saapunut yhteensä 150 000 koronarokoteannosta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio keskiviikkona STT:lle.

Yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen BioNTechin valmistaman rna-rokotteen 50 000 annoksen viikkoerän loppuosa saapuu Kontion mukaan Suomeen keskiviikkona. Lisäksi yhdysvaltaisen Modernan rna-rokotetta pitäisi saapua maahan tällä viikolla 5 000 annosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen ja THL:n Kontio avasivat Suomen rokotehankintoja Ylen A-studiossa tiistai-iltana.

Rokotteet tulevat Suomeen Euroopan unionin yhteisen hankintamekanismin kautta. Suomi ei ole solminut valmistajien kanssa erillisiä toimitussopimuksia. Jäsenmaat saavat rokotteita niin sanotulla pro rata -periaatteella: kukin väkilukuunsa suhteutetun osuuden. Suomen osuus EU:n väkiluvusta on 1,23 prosenttia.

Suomessa on noin 4,5 miljoonaa yli 16-vuotiasta asukasta. Jos heille kaikille annettaisiin kaksi pistosta, rokotteita pitäisi saada maahan vähintään noin 9 miljoonaa annosta. Varmuusvara huomioon ottaen sopiva määrä Suomelle voisi olla 10–12 miljoonaa annosta.

Aivan jokaista aikuista ei kuitenkaan rokoteta. Väestötason laumasuojaa varten riittäisi arviolta 70 prosentin rokotuskattavuus. Kaikki eivät myöskään rokotetta halua ottaa.

Myyntiluvan saaneita BioNTech/Pfizerin ja Modernan rna-rokotteita on tilattu Suomeen yhteensä 8,6 miljoonaa annosta. Tästä määrästä 6,6 miljoonaa annosta on Pfizerin ja kaksi miljoonaa Modernan valmistetta.

BioNTech/Pfizerin rokotteen Suomeen tilattu määrä nousi ”pikkuisen korkeammaksi” kuin väkilukuun suhteutettu 1,23 prosentin osuus, Kumpulainen kertoi A-studiossa. Ylitys oli muutamien satojen tuhansien annosten luokkaa.

Suomi on pyytänyt lisää Pfizerin rokotetta. STM odottaa päätöstä EU-komissiolle osoitetusta pyynnöstä tämän viikon lopussa.

Nyt liikkeellä on BioNTech/Pfizerin rokotteen viimeisin, kolmas tuotantoerä. Kumpulaisen mukaan Suomi ja useat muutkin EU-maat ovat pyytäneet erästä rokotteita yli oman pro rata -osuutensa. Syynä on se, että osa tuotantoerästä on saatavissa toimitukseen jo ennen kesää. Jos kaikki haluavat yli osuutensa, jaettavaa ei riitä kaikille. Silloin jako suoritetaan väestöosuuksien mukaan.

Pfizerin tuotannon pullonkaulaan on tulossa avarrus. Yhtiö on luvannut nostaa tuotantonsa tämän vuoden aikana kahteen miljardiin annokseen.

Brittiläis-ruotsalaisen AstraZenecan koronarokotteen myyntilupa on Euroopan lääkeviraston käsittelyssä.­

EU-komissio on tehnyt esiostosopimuksia myös kahden muun valmistajan kanssa: Janssenin ja Johnson&Johnsonin sekä saksalaisen CureVacin. Edellinen rokote perustuu virusvektorin käyttöön, ja annoksia tarvitaan vain yksi. Jälkimmäinen on rna-rokote, samantyyppinen kuin Pfizerin ja Modernan valmisteet. Nämä rokotteet ovat jo pitkällä kliinisissä kokeissa ja ne saattavat edetä myyntilupakäsittelyyn jo talven aikana.

Oxfordin yliopiston ja AstraZenacan kehittämä, jääkaappilämpötilassa säilyvä virusvektorirokote on jo Euroopan lääkeviraston Eman lupakäsittelyssä. Ema päättänee 29. tammikuuta, suositteleeko se valmisteelle myyntilupaa. Britannia on jo antanut kansallisen hätäkäyttöluvan tälle rokotteelle, ja rokotukset etenevät.

AstraZenecan rokotetta on varastoitu jo ennakkoon toimituksia varten. Valmistetut rokotteet vanhenevat puolessa vuodessa. Jos EU:n lupakäsittely viivästyy, uhkaavat kesällä tehdyt rokotteet vanhentua.

Suomi on tilannut AstraZenecalta 3,7 miljoonaa rokoteannosta, jotka riittävät noin 1,8 miljoonalle ihmiselle.

– Sieltä pitäisi tulla parissa viikossa myyntiluvan jälkeen useita satoja tuhansia rokotteita, sanoi erityisasiantuntija Mia Kontio A-studiossa.

Kumpulaisen mukaan Suomeen olisi mahdollisesti tulossa AstraZenecalta yhteensä yli miljoona rokotetta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toisen vuosineljänneksen tuotannosta STM:llä ei ole vielä tietoja.