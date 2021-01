Berit, 80, näytti lumenluonnin mallia kinosten keskellä Helsingissä – näin kaupunkilaiset pärjäsivät puolimetrisissä nietoksissa

Helsinkiläiset ovat saaneet tehdä hartiavoimin lumitöitä, kun Toini-pyry toi Uudellemaalle ison määrän lunta.

Muutaman harmaan talven jälkeen moni helsinkiläinen on toivonut lunta maahan piristämään talvimaisemaa. Toivomukseen on vastattu, sillä Uudellemaalle on muutamassa päivässä satanut lunta niin, että sitä on paikoin jopa yli puoli metriä.

Yllä olevalla videolla 8-kymppinen Berit näyttää mallia, miten lumilinko toimii.

Lumikolat, lumilapiot ja lumilingot olivat keskiviikkona ahkerassa käytössä Helsingin omakotitaloalueilla Maunulassa, Pirkkolassa ja Pakilassa. Osa oli tyhjentänyt koko pihan lumesta, osa tyytyi tekemään pienen käytävän lumikinosten keskelle.

80-vuotias Berit Kuhlberg nauttii pihahommista. ”Tykkään puuhata, kesällä tykkään tehdä puutarhatöitä ja talvella lumitöitä. Mies ei pysty tekemään näitä hommia, kun hänen selkänsä on niin huono”.­

Pirkkolassa valkoista kylmää lentää kaaressa, kun 80-vuotias Berit Kuhlberg työntää vimmalla lumilinkoa puisen omakotitalonsa pihassa.

Pihalta löytyy monenmoista lumentyhjentäjää; lumilinko, monta lumikolaa, useita lumilapioita ja harjoja. Ahkera Berit aloitti ison pihan lumityöt jo varhain aamulla.

– Lumilinko on ollut meillä jo monta vuotta, ei me pärjättäis ilman sitä tai sitten tyttären poika tulee apuun jos ei saada lumilingolla avattua pihaa.

”Olin jo aikaisin aamulla ulkona putsaamassa ja heittämässä verannalta alas kaikki lumet. Sitten olen välillä ollut sisällä ja juon kahvia ja huilaan selkää, sitten tulen taas takaisin ulos”.­

Hyväkuntoinen Berit nauttii ulkona tekemisestä.

– Kyllä mä tätä teen mieluummin kuin istuisin koko ajan sisällä. Ei tarvitse lähteä minnekään lenkille.

Berit ja Erkki Kuhlberg ovat asuneet Pirkkolan omakotitalossa jo yli 50 vuotta. Pariskunta iloitsee lumentulosta. ”On mukavaa kun lunta tulee, varsinkin lapsille ja hiihtäjille”, Erkki Kuhlberg, 83, toteaa.­

Kivenheiton päässä Pirkkolassa 7-kymppisistä naisista koostuva kolmikko työntää lunta syrjään ammattilaisin elkein.

Kolmikko vasemmalta: Marjo Lahelma, Kirsti Launis ja Sirkka Keiski. Lumitöissä on kannustamassa mukana 2,5-vuotias Lapinkoira Hugo. ”Meillä on tässä hyvä porukka saman kadun varrella, autetaan toinen toisiamme”, kertoo Marjo Lahelma.­

Yli 40 vuotta Pirkkolan omakotitalossa asunut Kirsti Launis ottaa lumityöt kuntoilun kannalta.

– Mulla on sykemittari ja eilen maksimisykkeet olivat 150:ssa. Se on 74-vuotiaalle aika kova. Tennispelissä maanantaina syke nousi maksimissaan 130:een.

Leskeksi noin kaksi vuotta sitten jäänyt Launis iloitsee saman kadun varrella asuvasta tiiviistä yhteisöstä.

– Mieheni kuoli vähän yli kaksi vuotta sitten. Tässä voi aina rupatella toisten kanssa, se on mukavaa. Saman kadun varrella asuu monta samanikäistä naista, jotka auttavat toinen toisiaan ja tekevät porukassa lumitöitä.

Iloista mieltä ei tältä triolta lumikinosten keskellä puutu. ”Ollaan kaikki oli 7-kymppisiä, tästä saa kyllä ottaa mallia. Monet miehet hyytyisivät tässä, sanonpa vaan”, toteaa 7-kymppinen eläkeläinen Sirkka Keiski (keskellä).­

Näin lumityöt sujuivat muilta helsinkiläisiltä keskiviikkona.

Maunulassa asuva valokuvaaja Nick Tulinen, 37 oli varustautunut lumitöihin asianmukaisilla talvivaatteilla. ”Mä oon koko yön odottanut, että pääsee taas lumitöihin. Tykkään tästä kauheasti. Se on sellaista mukavan fyysistä hommaa ja tämä yhdistää meitä kaikkia naapureita. Mun mielestä ihmiset puhuvat enemmän keskenään, kun on tällainen kaaos meneillään”, Tulinen iloitsee.­

Nick käyttää ronskisti lumilapiota autonikkunan puhdistamiseen. ”Yritän olla osumatta auton peltiin liikaa, mutta helposti se tällä lähtee”.­

Helsingin Maunulassa asuva eläkeläinen Heidi Salin kolaa lumia parkkipaikan auton ympäriltä. ”Olen käynyt joka päivä lapioimassa, kun en halua, että tulee kauheita möykkyjä. Eilen illalla ja aamullakin kävin. Ei ole muutakaan tekemistä. Olen naapurinkin auton ympäriltä kolannut”.­

Heidi Salin pärjää lumitöissä pienehköllä muovilapiolla. ”Lapio toimii hyvin, tämä on hyvä tällainen muovinen ja kevyt. Ei tässä enää kauaa mene”.­

Hieman alle viisikymppinen Maunulassa asuva ja asiantuntijatehtävissä työskentelevä Kaisa piti etätöiden keskellä happihyppelytauon. ”Olen tosi iloinen, että tuli kunnon talvi, tätä on odotettu. Sukset kaivetaan esiin ensi viikonloppuna ja tehdään ilomielin näitä lumitöitä. Jos Espanjassa ollaan pulassa lumen kanssa, niin eihän me Suomessa olla koskaan pulassa, kun mehän osataan hoitaa tämä homma, lapiot ja pulkat vaan esiin, näinhän tämän pitäisi olla normaalistikin. Nyt tuli vaan lyhyessä ajassa yllättävän paljon lunta”.­

Kaisa heittää lunta sivuun tottunein ottein. ”Olen vasta 10 minuuttia tehnyt lumitöitä ja ajattelin lopettaa tähän ja jatkaa myöhemmin, syödä lounaan ja jatkaa töitä. Tämä on tällainen taukojumppa”.­

Länsi-Pakilassa asuva ja tutkijana Suomen ympäristökeskuksella työskentelevä Pekka Vanhala, 60, tekee etätöitä kotoa käsin. Välillä mies ehtii lumitöidenkin pariin. ”Se mitä viime talvena säästin, niin nyt on tehtävä lumitöitä senkin edestä. Tämä on hyvää hyötyliikuntaa. Hyvin olen pärjännyt lumen kanssa, hyvä vaan kun tulee lunta, niin pääsee hiihtämäänkin”.­

Lunta oli kertynyt Pekka Vanhalan pihaan jopa 40 senttiä. ”Se on vähän ongelma, kun ei tiedä, mihin sitä lunta mättäisi, täällä on niin pienet tontit”.­

Pakilassa jo yli 30 vuotta asunut eläkeläispariskunta Marjo Immonen, 67, ja Osmo Immonen, 72, nauttivat lumihommista hymy kasvoillaan. ”Eilen tehtiin lumitöitä koko päivän ja tänäänkin ollaan tehty monta tuntia. Kyllä hiki on tullut. On se positiivista, että on tullut lunta ja meillä on aikaa tehdä näitä lumitöitä, niin mikäs tässä ulkoillessa. Eipähän tartte lähteä jumppasalille, kun ne ovat kiinnikin monet”, toteaa Marjo Immonen.­