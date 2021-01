26-vuotias Lotta Mäkinen katosi Joensuussa – poliisi saanut vihjeen, mutta sen todenperäisyys on epävarma

Poliisi kaipaa yleisöltä lisää havaintoja ja vihjeitä kadonneen joensuulaisnaisen löytämiseksi.

Poliisi on jatkanut Joensuussa maanantaina 11. tammikuuta kadonneeksi ilmoitetun 26-vuotiaan Lotta Mäkisen katoamistapauksen selvittämistä. Mäkisen ilmoitettiin kadonneen Kalastajankadulla sijaitsevalta asunnoltaan. Mäkinen on edelleen kateissa.

Poliisi on saanut joitain vihjeitä ja havaintoja Mäkisen mahdollisista liikkeistä maanantailta. Erään havainnon mukaan Mäkisen tuntomerkkeihin sopiva nainen olisi odottanut Joensuusta kello 17.45 lähtenyttä kiskobussia. Kiskobussi kulkee reittiä Joensuu - Lieksa - Nurmes. Poliisin mukaan havainto ei ole kuitenkaan täysin varma.

Poliisi pyytääkin edelleen havaintoja Lotta Mäkisestä maanantailta aamuyhdeksän jälkeiseltä ajalta. Poliisin saamien tietojen mukaan Mäkinen on asioinut Papinkadun S-marketissa noin kello 10 maanantaina.

Kaikki havainnot ja vihjeet voi soittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen päivystysnumeroon 0295 415 455 tai kirjoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan kadonnut Lotta Mäkinen on noin 150 senttimetriä pitkä, vartaloltaan hoikka ja hänellä on punaiset keskipitkät hiukset. Mäkisellä on lisäksi silmälasit sekä nenäkoru. Mäkisen vaatetuksesta tiedetään se, että hänellä on todennäköisesti yllään vaaleanruskea toppatakki.