Ilta-Sanomien luotettavasta lähteestä saaman tiedon mukaan lääkeyhtiö AstraZenecan hakema myyntilupa koskee kaikkien yli 18-vuotiaiden rokottamista.

Laajamittaiset ikäihmisten koronavirusrokotukset voivat Suomessa alkaa jo vajaan kuukauden kuluttua, helmikuun alussa.

Näin voidaan toimia, mikäli Euroopan lääkeritevirasto EMA päätyy suosittelemaan Euroopan komissiolle myyntilupaa EU-alueen sisällä AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittelemälle koronavirusrokotteelle kokouksessaan 29. tammikuuta. Rokote on niin sanottu ”kansanrokote”, sillä se on tarkoitus antaa suurelle osalle suomalaisista.

Ilta-Sanomien luotettavasta lähteestä saaman tiedon mukaan AstraZenecan hakemassa myyntiluvassa ei ole yläikärajaa, eli rokotetta voisi käyttää kaikille yli 18-vuotiaille.

Katso video: Saako koronarokotteen valita? Näin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi (Hus) vastaa

Vielä vuodenvaihteessa EMA ilmoitti, että AstraZenecan rokotteesta oli riittävää ja luotettavaa tutkimusdataa vain 18–55-vuotiaiden osalta, ja varsinkin yli 65-vuotiaissa tutkimustulokset olivat vaillinaisia.

AstraZeneca on kuitenkin toimittanut EMAlle lisädatapaketin Britanniassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa meneillään olevien kliinisten tutkimusten pohjalta. Niiden perusteella lisätietoa rokotteen tehokkuudesta ja turvallisuudesta myös ikäihmisten ryhmässä on kertynyt tarpeeksi, jotta lupaa voidaan hakea kaikenikäisille.

Alun perin yksi mahdollinen vaihtoehto oli, että AstraZeneca hakisi myyntilupaa vain 18–55-vuotiaille.

Se puolestaan olisi jättänyt 55–69-vuotiaat suomalaiset ikävään väliinputoajan rooliin, jos AstraZenecalla ei olisi saanut rokottaa yli 55-vuotiaita ja kun Suomeen saapuvat pienehköt Pfizerin ja Modernan rokote-erät olisivat vielä pitkään menneet rokotusjärjestyksen mukaan terveydenhoidon avainhenkilölle sekä yli 70-vuotiaille, joita on yhteensä Suomessa lähes miljoona ihmistä.

Tampereen yliopiston rokotekeskuksen johtaja, professori Mika Rämet.­

Jos EMA ja Euroopan komissio siunaavat AstraZenecan myyntiluvan tammikuun lopussa, tällaisia väliinputoajaikäryhmiä ei olisi. Periaatteessa EMA voi vielä poiketa AstraZenecan lupahakemuksesta, mutta se tuskin sellaista tekee. On epätodennäköistä, että AstraZeneca hakisi myyntilupaa kaikenikäisille, jos näyttö rokotteen tehokkuudesta ja turvallisuudesta ei olisi pitävä.

IS tavoitti Tampereen yliopiston rokotekeskuksen johtajan, professori Mika Rämetin myöhään tiistaina viestitse kommentoimaan uutista. Rämet kuvailee asian merkitystä suureksi Suomelle, mikäli EMA hyväksyy ”kansanrokotteen” myös ikäihmisille.

– Riippuu, miten nopeasti rokotteita saataisiin, mutta kyllä tällä käsitykseni mukaan olisi suuri merkitys. Toki rokotetta on menossa muun muassa Intiaan ja Meksikoon Brittien lisäksi.

– Riippuu, millainen EU:n hankintasopimus on, mutta potentiaalisesti tämä parantaisi huomattavasti rokotteiden saatavuutta, Rämet toteaa.

Professori myös muistuttaa, että rokotteen suojateho koronaa vastaan on parempi kuin kausi-influenssarokotteella influenssaa vastaan.

– Rokotteen suoja vaikuttaa olevan hyvä vakavaa tautia vastaan.

Britanniassa on rokotettu ikäihmisiä AstraZenecan rokotteella koko ajan. 82-vuotias Brian Pinker sai kunnian olla Britannian ensimmäinen AstraZenecan rokotteen saanut henkilö, kun rokotukset AstraZenecalla alkoivat Britanniassa 4. tammikuuta.­

Jos EMA ja Euroopan komissio antavat AstraZenecalle myyntiluvan EU-alueelle, laajat ikäihmisten ja riskiryhmäläisten massarokotukset Suomessakin voitaisiin aloittaa jo aikaisin helmikuussa.

AstraZeneca on jo aiemmin ilmoittanut, että sillä on varastoissa kymmeniä miljoonia rokoteannoksia valmiina heti käyttöön, kun lupa heltiää. Suomella on EU:n yhteishankintamekanismin kautta ostosopimus 3,7 miljoonaan annokseen, ja niillä voitaisiin rokottaa vajaat kaksi miljoonaa suomalaista.

THL:n laatiman Suomen rokotusjärjestyksen mukaan ensin rokotetaan koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö, yli 70-vuotiaat sekä riskiryhmäläiset, joilla on koronaviruksen vakavalle tautimuodolle altistavia perussairauksia. Sen jälkeen siirrytään työikäiseen aikuisväestöön.

AstraZenecan aikainen, kaikkia täysi-ikäisiä koskeva myyntilupa nostaisi hurjasti toiveita siitä, että valtaosa suomalaisista voisi olla rokotettu jo kesään mennessä, jos rokotustahti Suomen sisällä saadaan ripeäksi.