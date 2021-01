Toini-pyryä seuraa hirmupakkanen – eteläänkin luvassa jopa -25 astetta

Pakkanen kiristyy koko maassa.

Varhain tiistaiaamuna iskenyt Toini-pyry on piiskannut voimakkaasti maan etelä- ja länsiosia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Uudellamaalla voi sataa vielä keskiviikkonakin kymmenisen senttimetriä lunta.

Lumisateet kuitenkin väistyvät vähitellen ja pakkanen kiristyy loppuviikkoa kohden.

– Lumisateet pois, pilvisyys pois ja tuuli heikommaksi. Siinä ovat pakkasen kiristymisen ainekset, sanoo Forecan meteorologi Juha Föhr.

Hän tiivistää vallitsevan säätilan kahteen sanaan: kunnon talvikeli.

Samalla linjalla on Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela.

Hänen mukaansa maan keskivaiheilla ja pohjoisessa koviin pakkaslukemiin päästään keskiviikon ja torstain välillä. Elohopea laskee meteorologin mukaan 25–35 asteen tietämille.

– Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat hyvin kylmiä alueita. Jopa 35 pakkasastetta voi mennä jossain rikki. Mitä lähempänä itärajaa ollaan, niin sitä kylmempää on.

Suomen eteläosissa kovia pakkasia voidaan Korpelan mukaan mitata torstain ja perjantain aikana, kun sää muuttuu poutaisemmaksi ja selkeämmäksi.

Etelä-Suomessa pakkasta on yleisesti yli 20 astetta.

– Perjantain vastaisena yönä maan eteläosassa pakkasta voi monin paikoin olla jopa 25 astetta. Selkeimmillä ja heikkotuulisimmilla alueilla voi olla vielä tätäkin kylmempää.

Korpela kertoo, että Pohjois-Lappi on perjantaina Suomen lauhin paikka. Lämpötila on lähellä nollaa.

Kovin pitkään ei pakkasherra Suomen yllä pane parastaan, sillä jo viikonlopuksi sää muuttuu jälleen.

– Iso kuva on se, että viikonloppuna pilvisyys lisääntyy ja pakkanen heikkenee, Föhr toteaa.

Korpelan mukaan lauantaina pakkasta on suuressa osassa maata 4-8 astetta. Sunnuntai jatkuu samantyyppisenä. Pilvisyys on runsasta kumpanakin päivänä. Pohjoisessa on kylmempää.

Forecan mukaan kolmen päivän lumikertymäksi maanantaista keskiviikkoon on ennustettu paikoin etelässä ja lounaassa 30–40 senttimetriä, laajemmalla alueella etelässä ja lännessä 10–25 senttimetriä.

Osassa maata lumi on satanut maahan nuoskaisena tykkylumena.

Meteorologi Föhrin mukaan tähän kannattaa kiinnittää huomiota etenkin nyt, kun kovia pakkasia on luvassa.

– Tällainen nollakelilumi kannattaa ehdottomasti yrittää lapioida pois ennen kovia pakkasia. On huomattavasti helpompaa poistaa se lumena kuin jäänä.

Sekä Föhr että Korpela muistuttavat jalankulkijoita ja autoilijoita liukkaudesta.

– Etenkin jalankulkijoiden on syytä olla tarkkana. Usein lumiaura jättää jälkeensä silotetun ns. lumisementin ja se on erittäin liukas, etenkin jos päälle on satanut vielä ohut kerros lunta. Pahojakin vahinkoja voi sattua.