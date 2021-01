16-vuotiaat pojat ovat yhä vangittuina epäiltyinä samanikäisen toverinsa murhasta.

Helsingin poliisin esitutkinta Koskelassa 4. joulukuuta tapahtuneesta teinisurmasta on loppusuoralla. Kolmen 16-vuotiaan pojan epäillään surmanneen toverinsa erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.

Myös uhri oli 16-vuotias poika.

Henkirikokseen liittyy nöyryyttäviä elementtejä kuten videointia ja uhrin riisumista.

– En ole mikään asiantuntija, mutta sellainen vaikutelma on syntynyt, että hankala taitaa olla epäiltyjen itsensäkään käsittää, miten tähän on päädytty. Termi joukkopsykoosi ehkä kuvastaa asiaa, sitä on joku käyttänyt, rikostarkastaja Jari Koski kertoo.

Poliisin mukaan henkirikosta oli edeltänyt uhrin jo kuukausia jatkunutta kiusaamista. Aiemmat tapaukset eivät kuitenkaan ole olleet likikään niin vakavia kuin kuolemaan johtanut.

– Yksi on tehnyt yhtä, toinen on tehnyt toista ja on menty aina vain pidemmälle. Joku tällainen kuvio siinä kaiketi on ollut. Vaikea kuvitella, että yksinään kukaan tuon ikäinen ihminen tällaista tekisi, Koski sanoo.

Uhri ei ilmeisesti ollut kertonut kenellekään aiemmasta kiusaamisesta. Koski kertoo tapauksesta, jossa pojalla oli ollut näkyviä vammoja.

– Hän oli selittänyt ne tapaturmalla eikä ollut kertonut kenellekään, mitä oikeasti oli tapahtunut. Vaikuttaa siltä, ettei uhri ole aktiivisesti tuonut julki itseensä kohdistuneita asioita.

Muistokynttilöitä teinipojan ruumin löytöpaikalla Koskelan sairaalan lähistöllä Helsingissä sunnuntaina 20. joulukuuta 2020.­

Esitutkinta on loppusuoralla pöytäkirjan kokoamisvaiheessa. Poliisi odottaa yhä joitakin teknisen tutkinnan lausuntoja ja oikeuslääketieteellisten tutkimusten tuloksia.

– Samalla näitä poikia on jonkun verran kuultu lisää, tarkennettu joitakin yksityiskohtia. Yksi kuulustelukierros on vielä tekemättä. Siinä lähinnä vedetään yhteen ajatuksia siitä, mitä on tapahtunut, Koski kertoo.

Tapaus saattaa edetä oikeuteen jo helmikuussa. Syytteiden nostamisen määräpäivä on tällä hetkellä 5. helmikuuta.