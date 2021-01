Käräjäoikeus tuomitsi miehen elinkautiseen Vantaan Koivukylässä tehdystä murhasta – uhri huumattiin ketamiinilla

Toisen tuomitun käräjäoikeus katsoi olleen syyntakeeton.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta Vantaan Koivukylässä.

Oikeuden mukaan mies löi 35-vuotiasta miestä useita kertoja puukolla ja viilsi tämän kaulan auki. Rikos tapahtui uhrin asunnossa viime vuoden maaliskuussa. Se tuli ilmi, kun vuokranantaja tuli tarkastamaan asuntoa kaksi viikkoa henkirikoksen jälkeen.

Miehen lisäksi oikeus tuomitsi murhasta ja väärästä ilmiannosta kolmekymppisen naisen. Hänet kuitenkin jätettiin tuomitsematta rangaistukseen, koska hän oli teon tehdessään syyntakeeton, eli ei ymmärtänyt tekonsa seurauksia.

Hemmo Mico Jesper Sallinen, 26, kiisti syytteen murhasta. Hänen mukaansa hänellä ei ollut mukanaan teräasetta eikä hän ole kohdistanut uhriin yhtään puukoniskua.

Myös nainen kiisti kohdistaneensa uhriin väkivaltaa. Naisen mukaan hän ei muista syytä asunnolle menemiseen.

Käräjäoikeuden mukaan murhan motiivi jäi epäselväksi. Tuomion perusteella tuomittujen ja uhrien välillä oli jonkinlainen kolmiodraama.

Uhrille annettiin ketamiinia, jotta tämä nukahtaisi

Käräjäoikeuden mukaan henkirikos oli vakaasti harkittu ja suunnitelmallinen. Tätä tuki se, että vastaajat olivat lähteneet uhrin asunnolle ilman puhelimia ja puukkojen ja huumaavan aineen kanssa.

– Samaa osoittavat myös heti teon jälkeen tapahtunut siivoaminen ja vaatteiden vaihto ja rikospaikalle palaaminen siivoamisen loppuunsaattamiseksi, käräjäoikeus perusteli.

Lisäksi mies ja nainen olivat yrittäneet saada toisen ihmisen yhdistettyä tekoon.

Käräjäoikeuden mukaan surmaaminen oli toteutettu julmalla tavalla tarjoamalla uhrille ensin voimakkaasti päihdyttävää ketamiinia, minkä seurauksena uhri oli puolustuskyvytön koko teon ajan.

– Tekoa on pidettävä myös raakana, koska uhria on isketty puukolla lukuisia kertoja eri puolille vartaloa. Raakuutta ja myös julmuutta osoittaa se, että lukuisten puukoniskujen lisäksi uhrin kaula on viilletty auki, käräjäoikeus totesi.